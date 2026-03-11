El presidente del Atlético Cariñena pide disculpas por los insultos a una árbitra: "Nos sentimos plenamente avergonzados"

El pasado 8 de marzo el fútbol regional aragonés vivió uno de sus episodios más negros. La colegiada designada para dirigir el partido entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo del Grupo 2 de Regional Preferente recibió todo tipo de insultos vejatorios y serias amenazas por parte de la grada, teniendo esta que tomar la decisión de suspender el encuentro al descanso y solicitar la presencia de agentes de la Guardia Civil en el estadio de La Platera para abandonar con seguridad las instalaciones.

Este miércoles, tres días después de los hechos ocurridos en el campo del Atlético Cariñena, el presidente del club local, Luis Nivela, ha difundido una carta firmada por él mismo en nombre de toda la Junta Directiva con motivo del incidente. En dicho escrito, la entidad, en primer lugar, pide disculpas por los graves insultos recibidos por la árbitra y, en segundo, comunica las principales medidas llevadas a cabo con el fin de evitar que un suceso así pueda llegar a repetirse.

También se indica en el comunicado que la situación vivida el pasado domingo no se corresponde con los valores que promulga la entidad: "Condenamos firmemente las expresiones verbales violentas e insultos que tuvo que soportar la Sra. Árbitro", señala el primer punto de la carta. Además, se explica en esta que el club ya se dirigió por vía interna al Comité Aragonés de Árbitros para mostrar sus "más sentidas y sinceras disculpas por los hechos acaecidos" a Coral Couso Cuadrado, la árbitra afectada.

Asimismo, tal y como ya se anunció el lunes, después de que la noticia del caso de violencia verbal llegara a conocimiento de varios estamentos de la política cariñenense, el club ha decidido castigar de forma personal a los autores de los hechos: "En el día de ayer 10 de marzo de 2026, formal y personalmente comuniqué la expulsión a los socios del Club Atlético Cariñena, por las conductas verbales que adoptaron", asegura el presidente.

A este respecto, se reitera en la carta que el episodio del pasado 8 de marzo en La Platera constituye una situación de la que no está en absoluto orgullosa la junta del club: "Nos sentimos plenamente avergonzados". Por último, recalca Nivela que desde la directiva han tratado de dar "una respuesta lo más inmediata posible" con los medios disponibles y "actuar con diligencia" para informar de las medidas tomadas.