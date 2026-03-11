Zaragoza reúne a federaciones y clubs para impulsar planes de igualdad en el deporte

El pabellón Siglo XXI de Zaragoza acoge este miércoles una jornada dirigida a federaciones y clubs deportivos para impulsar la elaboración de planes de igualdad y reconocer buenas prácticas en el deporte organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, el Gobierno de Aragón y la Asociación del Deporte Español.

La sesión se celebrará a partir de las 18.00 horas en el marco de las actividades posteriores al II Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo, que reúne en la capital aragonesa a representantes institucionales, responsables municipales y agentes del sector deportivo de todo el país.

El encuentro tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para realizar diagnósticos desde la perspectiva de género en entidades deportivas, una base necesaria para diseñar e implementar planes de igualdad en clubs, federaciones y organizaciones del ámbito deportivo.

La jornada está dirigida principalmente a personal directivo y responsables técnicos de federaciones y clubs deportivos aragoneses interesados en promover políticas de igualdad dentro de sus estructuras, a quienes se les presentarán herramientas y experiencias orientadas a facilitar la integración de la perspectiva de género en la gestión de las entidades deportivas.

La parte formativa contará con la intervención de Isabel Macías, embajadora de la Red de Mujeres del Deporte en Aragón, que presentará los resultados del Diagnóstico de Igualdad en las Federaciones Deportivas Aragonesas y las líneas de trabajo impulsadas para avanzar en este ámbito.

Además, se analizará un caso práctico de implantación de un plan de igualdad en el deporte profesional con la participación de Nacho Simavilla, director de desarrollo de negocio de Casademont Zaragoza, que explicará la experiencia del club en el desarrollo y seguimiento de su plan de igualdad.

La jornada incluirá también un acto de reconocimiento a entidades deportivas comprometidas con la igualdad, con el que se pretende poner en valor el trabajo que clubes, federaciones y organizaciones están desarrollando para fomentar la participación femenina, mejorar la gobernanza y avanzar hacia estructuras deportivas más inclusivas.

El programa comenzará a las 17.45 horas con la recepción y acreditación de los asistentes, seguida de la inauguración institucional. A partir de las 18.05 horas se desarrollarán los dos bloques formativos y, posteriormente, a las 18.50 horas tendrá lugar la entrega de reconocimientos a entidades comprometidas con la igualdad en el deporte.

El acto concluirá a las 19.15 horas con la clausura institucional a cargo de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón.