Abierta una investigación para determinar si hubo racismo en Balsas Picarral-Utebo de infantiles

La Real Federación Aragonesa de Fútbol ha comunicado este jueves las decisiones tomadas por el organismo regulador del fútbol formativo en lo referente a la denuncia de insultos racistas por parte de un jugador de la categoría infantil hacia otro este pasado fin de semana. En el partido de Primera Infantil entre la UD Balsas Picarral y el Utebo FC, un futbolista del club visitante, presuntamente, le habría dicho a uno del equipo local "Te reviento, negro de mierda".

Tras estos hechos, el Comité de Competición y Disciplina Deportiva Fútbol Base ha abierto un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo o no insulto racista. En primer lugar, el Comité de la RFAF ha recogido varias pruebas presentadas por el Balsas Picarral en un escrito de alegaciones, entre ellas, dos vídeos en los que, aseguran, se aprecia el comentario denunciado.

Ahora, la investigación queda abierta hasta el próximo lunes 16 a las 14.00 horas, la fecha límite en la que el Utebo puede presentar las pruebas de que disponga para completar la información disponible. Con los documentos de ambas partes, si los hubiere, y después de que el insulto no pudiese quedar reflejado en el acta arbitral al no haberlo escuchado de forma directa el colegiado del choque, Roberto Carlos Villegas Pluas.