Conference League
Alemao da medio billete al Rayo a cuartos de Conference League
El Rayo Vallecano se impuso 1-3 al Samsunspor en la Conference League, gracias al doblete de Alemao y el gol de Álvaro García, encaminando la eliminatoria en Turquía
Àlex Calaff
El Rayo Vallecano se movió como pez en el agua en la siempre complicada Turquía y se impuso por 1-3 al Samsunspor en la ida de octavos de final de la Conference League. El doblete de Alemao y el tanto de Álvaro García, sumados a las asistencias de Isi Palazón en los dos primeros goles, dejaron al equipo de Iñigo Pérez con medio billete a los cuartos, aunque la eliminatoria se cerrará en Vallecas.
El equipo de Iñigo Pérez dejó claro su plan bien temprano. En el minuto 13, Isi Palazón estrelló el balón en el poste tras una recuperación rápida en la salida de balón de los turcos. Un minuto después, la presión alta del Rayo dio sus frutos con el 0-1, obra de Alemao. La jugada nació de otra recuperación del cuadro vallecano en zona sensible, y el ‘killer’ brasileño solo tuvo que empujar con el interior de la bota un centro-chut cruzado de Isi.
Sin embargo, el Samsunspor no tardó en reaccionar. En el minuto 21, el máximo goleador de la Conference, Marius, solo necesitó un balón muerto en el área de Batalla para igualar el partido: disparo a la escuadra, con la zurda y a la media vuelta, imparable para el meta argentino.
'Prime' Alemao
Lejos de venirse abajo, el Rayo siguió con su plan y volvió a adelantarse por medio de Álvaro García, quien ganó a su par en velocidad y superó a la meta del Samsunspor con un buen disparo cruzado.
Tras el descanso, el partido parecía atragantado… hasta que volvió a aparecer Alemao en el minuto 78 para apuntarse su particular doblete con un misil directo a la red, firmando el 1-3 definitivo en Turquía, que significa medio billete a los cuartos de final de la Conference. Ahora, hay que rematar el trabajo en Vallecas.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga