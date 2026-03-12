La olímpica aragonesa Esther Briz participará en la regata Oxford-Cambridge femenina

La olímpica española Esther Briz disputará la regata con el barco azul femenino de la Universidad de Oxford frente a la de Cambridge. La regatista aragonesa, nacida en Zaragoza, competirá a lo largo de 4,25 millas del río Támesis en Londres y lo hará el próximo sábado 4 de abril.

Esther Briz, especialista en remo, participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ocupó el séptimo lugar en la prueba de dos sin timonel. Actualmente, la zaragozana está estudiando un Máster en Administración de Empresas en Oxford y lo combina junto con los entrenamientos del equipo femenino de remo de la universidad londinense.

La tradicional regata entre las universidades de Cambridge y Oxford es una histórica competición de remo que se disputa anualmente en primavera entre los puertos de Putney hasta Mortlake. La competición masculina se celebra desde 1829, mientras que la femenina comenzó en 1927 y se convirtió en anual desde 1964.