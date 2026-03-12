La RFEF repatria a 150 profesionales del fútbol español desde Oriente Medio

El vuelo fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde Oriente Medio, con 150 profesionales del fútbol español a bordo, aterrizó a las 21:50 horas de este miércoles 11 de marzo en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la llegada les esperaba el presidente federativo, Rafael Louzán, junto a varios responsables de la entidad.

El aterrizaje en Madrid puso fin a una compleja operación que se inició el pasado 28 de febrero, cuando la RFEF activó un gabinete de crisis con el objetivo de ayudar a los profesionales del fútbol español que trabajaban y residían en distintos países de Oriente Medio afectados por el conflicto bélico en la zona. La situación, agravada por el cierre del espacio aéreo en varios países, obligó a la Federación a buscar soluciones urgentes para facilitar su regreso a España.

Mientras, la Federación aún espera noticias por parte de la UEFA, Conmbeol y la propia organización de Qatar sobre la disputa de la Finalissima entre España y Argentina. La decisión es inminente y desde la RFEF se confía en que el torneo se traslade a Europa viendo que el conflicto bélico no cesa en el país donde debía disputarse este título.

Una operación coordinada

En cualquier caso, la RFEF ha trabajado para devolver a las familias de los países afectados por la guerra comandada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Detrás de esta operativa trabajaron de forma coordinada distintos departamentos de la RFEF, con el objetivo de ayudar a los españoles que se encontraban trabajando en la región. Muchos de ellos se vieron sorprendidos por el conflicto mientras ejercían su profesión como entrenadores, futbolistas o técnicos en países cuyo espacio aéreo quedó repentinamente cerrado.

Los repatriados Españoles, en el aeropuerto de Barajas / FEF

En una primera fase se priorizó la salida de los profesionales que competían en Irán e Israel. Durante esos días, ejecutivos de la Federación mantuvieron contacto permanente -directo o indirecto- con los afectados hasta garantizar su retorno a España, trabajando también con las embajadas españolas y las federaciones de fútbol locales.

Qatar y Kuwait, los casos más urgentes

El 4 de marzo, durante una reunión telemática con profesionales que trabajaban en Qatar, estos trasladaron a la RFEF la urgencia de abandonar el país ante el deterioro de la situación. Fue entonces cuando la Federación activó la búsqueda de vuelos para repatriar también a los españoles residentes en Qatar y Kuwait, dos países cuyo espacio aéreo permanecía cerrado en ese momento.

Inicialmente, se barajó fletar un avión chárter con capacidad para 350 personas que debía despegar el 6 de marzo desde Riad con destino Madrid, pero esa opción se canceló a última hora. Finalmente, la noche de ese mismo día se lograron asegurar dos vuelos con salida prevista para el 10 de marzo desde la capital de Arabia Saudí.

Retrasos por el cierre del espacio aéreo

El plan sufrió nuevos contratiempos cuando, ya con los pasajeros reunidos en el aeropuerto de Riad el 10 de marzo, se comunicó que el vuelo no podía despegar por motivos de seguridad debido al cierre del espacio aéreo. La salida se aplazó al día siguiente y la RFEF organizó rápidamente el alojamiento y los desplazamientos internos de los afectados en la ciudad.

Finalmente, este miércoles a las 12:50 horas, el avión despegó rumbo a Madrid, con una escala técnica para repostar en Hurghada (Egipto). Horas después, el grupo aterrizaba en la capital española, poniendo fin a varios días de incertidumbre.

A su llegada, las emociones fueron evidentes entre los pasajeros, que por fin podían volver a casa junto a sus familias tras una operación logística marcada por la tensión y las dificultades. El propio Louzán pudo comprobarlo al recibir personalmente a los profesionales del fútbol español en el aeropuerto madrileño