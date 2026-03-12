La semana negra que deja en evidencia al fútbol inglés: cuatro derrotas y dos empates en la Champions

Este miércoles, mientras Fede Valverde firmaba de manera inopinada el partido de su vida, con tres goles en apenas 22 minutos frente al Manchester City para mayor gloria del Real Madrid, el PSG se cobraba la venganza de la final del Mundial de Clubs aplastando en el Parque de los Príncipes al Chelsea, con una actuación espectacular de Kvaratskhelia.

El 5-2 del equipo de Luis Enrique calcaba lo que había sucedido 24 horas en el Metropolitano. Allí, el Atlético zarandeó sin compasión a un Tottenham en estado de demolición. La jornada que empezó con la derrota por la mínima del Liverpool en su visita al Galatasaray se completó para el fútbol inglés con dos empates a uno de consolación, del Newcastle contra el Barça y del Arsenal en casa del Bayer Leverkusen.

Resultados de la ida de octavos de la Champions Galatasaray 1 - Liverpool

Newcastle 1 - Barça 1

1 - Barça 1 Atlético 5 - Tottenham 2

2 Atalanta 1 - Bayern 6

Leverkusen 1 - Arsenal 1

1 Real Madrid 3 - Manchester City

PSG 5 - Chelsea 2

2 Bodo/Glimt 3 - Sporting 0

La retórica de la supremacía del fútbol inglés en Europa se desplomó de repente en poco más de 24 horas. Quedan los partidos de vuelta de la semana que viene, pero a ellos llegan tres de los seis equipos con la necesidad de sendas heroicidades para clasificarse: City, Chelsea y Tottenham necesitan remontar una desventaja de tres goles para pasar a cuartos.

El Chelsea sufrió una goleada frente al PSG. / YOAN VALAT / EFE

En total, los seis clubs ingleses presentes en esta Champions han encajado 16 goles en la ida de los octavos de final, a una media de casi tres cada uno. En estos momentos, y descontando las dos eliminatorias que están empatadas (Barça-Newcastle y Arsenal-Leverkusen), en los cuartos de final habría dos españoles (Madrid y Atlético), un alemán (Bayern), un francés (PSG), un turco (Galatasaray) y un noruego, el increíble Bodo/Glimt que este miércoles prolongó su epopeya europea goleando al Sporting de Portugal. Ningún inglés.

El balance de las últimas temporadas

Ya la temporada pasada, solo dos ingleses alcanzaron los cuartos de final, siendo ambos eliminados por el PSG, primero el Aston Villa y ya en semifinales el Arsenal. En la 2023/24, los londinenses y el City alcanzaron esa antepenúltima ronda, perdiendo ambos su eliminatoria. En la anterior, llegaron otros dos, el City campeón y un Chelsea al que el Madrid cerró el camino a las semifinales.

El Tottenham firmó un partido lastimoso en el Metropolitano. / AFP7 vía Europa Press

La Premier League, en definitiva, encuentra un recurrente techo de cristal en la Champions. Es, con muchísima diferencia sobre el resto, la liga más poderosa del mundo en el plano económico. Las distancias con LaLiga y la Bundesliga, las que le siguen en ese ranking, se han agudizado en los últimos años, pero Inglaterra sigue siendo incapaz de transformar ese dominio inversor en supremacía continental.

2.000 millones en fichajes

Entre los seis clubs ingleses que participan en esta Champions se han gastado unos 2.000 millones de euros en fichajes esta temporada, entre los 265 del Tottenham y los casi 500 del Liverpool. Todos ellos superan al Atlético, que fijó el récord de la temporada en España con una inversión bruta de 230 millones.

El Liverpool perdió en Estambul contra el Galatasaray. / TOLGA BOZOGLU / EFE

Esos 2.000 millones de euros invertidos por apenas seis equipos equivalen a lo que han gastado en fichajes los 20 equipos de LaLiga en la suma de las tres últimas temporadas. Y, sin embargo, se encaminan al colapso colectivo en Europa. A tiempo están de solucionarlo, claro. Podría haber perfectamente tres equipos ingleses en unas hipotéticas semifinales. Pero, hoy, la situación es de ruina total.