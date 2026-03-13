Aday Mara salva a Michigan de la eliminación con una gran segunda parte en un duelo agónico ante Ohio State (71-67)
El zaragozano anota 13 puntos tras el descanso, con dos tapones, y salva los muebles de su universidad en los cuartos de final del Big Ten Tournament
Aday Mara tuvo que salir al paso para salvar a los Michigan Wolverines de la eliminación en cuartos de final del Big Ten Tournament ante Ohio State. La universidad del zaragozano, que es favorita para ganar este torneo y coger plaza automática en el March Madness para vencer el título nacional (si bien en caso de eliminación será seguro seleccionado por el comité de la NCAA), tuvo que sufrir para vencer al octavo clasificado por un ajustado 71-67.
Pese a que Michigan fue ganando de 11 puntos durante la primera mitad, a pocos minutos del final se colocó dos abajo (60-62), lo que encendió las alarmas. Pero entonces emergió la mejor versión de Aday Mara, que hizo una segunda parte casi perfecta. Fue el máximo anotador de su equipo con 17 puntos y todos ellos menos cuatro en la segunda mitad. Puso dos tapones clave con el partido igualado, capturó siete rebotes y fue el jugador al que su equipo buscó cuando se puso el partido cuesta arriba ante el flojo encuentro de su estrella, Yaxel Lendeborg.
Finalmente, aunque con más sufrimiento del esperado, Michigan logró avanzar a las semifinales, que las disputará este sábado en el United Center de Chicago contra el vencedor del Illinois-Wisconsin, cuarto y quinto clasificado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- Dos encapuchados persiguen a una joven en Zaragoza y le chupan los pechos
- Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas