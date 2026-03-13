El antiguo Stadium Las Fuentes de Zaragoza se transformará en uno de los centros de escalada más ambiciosos de España

Zaragoza está a punto de sumar un nuevo referente deportivo. El histórico recinto del antiguo Stadium Las Fuentes se prepara para convertirse en un gran centro de escalada que aspira a situarse entre las instalaciones más avanzadas de España y del sur de Europa. El proyecto nace con una clara vocación: acercar la escalada a todo tipo de público y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento deportivo de esta disciplina en Aragón.

Detrás de esta iniciativa se encuentra un grupo de emprendedores aragoneses unidos por una misma pasión: la escalada. Lo que comenzó hace ocho años como una aventura impulsada con el apoyo de amigos y familiares ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto sólido que ahora da un salto de dimensión con la creación de este nuevo centro.

El equipo promotor está formado por tres perfiles complementarios que han unido experiencia empresarial y pasión por el deporte. Samuel Arroyo, gerente de la sala y cara visible del proyecto, es un apasionado escalador, técnico deportivo de escalada y especialista en route setting, la disciplina encargada de diseñar las vías y bloques que se escalan dentro de un rocódromo. Además, forma parte del Comité de Escalada de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), lo que refuerza la conexión directa del centro con el desarrollo deportivo de la escalada en Aragón.

Junto a él se encuentra José María Puyal, ingeniero con una sólida trayectoria ligada al mundo empresarial y al deporte. Tras haber sido directivo en Adidas y trabajar actualmente para una gran multinacional, dentro del proyecto aporta su experiencia en el ámbito financiero y estratégico, respaldada además por su formación especializada en finanzas.

Completa el equipo Eduardo Lana, también ingeniero, con una amplia experiencia en el sector de la obra civil. Su conocimiento técnico y su trayectoria en el desarrollo de grandes proyectos han sido determinantes para impulsar la construcción de esta nueva instalación.

Todos ellos comparten origen aragonés y una fuerte vinculación con el deporte. Tras consolidar durante años su primer centro de escalada y adquirir experiencia en la gestión de este tipo de instalaciones, han decidido dar un paso más con un proyecto concebido a una escala muy superior.

El nuevo centro nace con la ambición de situarse entre los proyectos más avanzados del sector. Por tamaño, ubicación y tecnología, se trata de un modelo que hasta ahora solo se encuentra en algunas grandes ciudades europeas y en muy pocos lugares de España.

Para el desarrollo de las estructuras de escalada se ha trabajado con la empresa eslovena Citywall, una de las compañías más reconocidas de Europa en el diseño y construcción de grandes instalaciones de escalada. La firma destaca además por su compromiso con la sostenibilidad: todas las estructuras estarán fabricadas en madera procedente de bosques gestionados de forma responsable, donde la selección de los árboles se realiza bajo estrictos criterios medioambientales.

El centro contará con múltiples espacios diseñados para que cualquier persona pueda descubrir la escalada o llevar su entrenamiento al máximo nivel. Habrá zonas específicas para iniciación, espacios infantiles, áreas de entrenamiento avanzado y muros homologados para competiciones internacionales.

Uno de los espacios más destacados será la gran zona de escalada con cuerda, que contará con aproximadamente 2.000 metros cuadrados escalables y capacidad para albergar cerca de 200 vías de diferentes niveles. De ellas, alrededor de 90 estarán equipadas con sistemas de autoaseguramiento, dispositivos que permiten escalar de forma autónoma sin necesidad de compañero. Estos aparatos recogen la cuerda a medida que el escalador asciende y, en caso de caída, detienen el descenso de forma controlada para después devolver al usuario al suelo de manera segura.

Además, el centro incorporará un sistema de seguridad pionero en España que avisará automáticamente si un escalador intenta subir sin haberse atado correctamente o si alguien comienza a escalar cuando ya hay una persona en la misma vía. Con este tipo de tecnología se pretende minimizar cualquier riesgo dentro de la instalación, algo que se reforzará con la presencia permanente de técnicos especializados en sala para asesorar a los usuarios y supervisar la actividad.

Una de las fotos recreando el futuro centro de escalada del Stadium Las Fuentes. / Servicio especial

La filosofía del proyecto es clara: permitir que cualquier persona pueda iniciarse en la escalada sin necesidad de experiencia previa. Para ello se organizarán cursos de iniciación y perfeccionamiento que enseñarán desde las bases de la escalada con cuerda hasta técnicas avanzadas de movimiento y gestualidad.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio. El centro contará con una sala infantil diseñada específicamente para introducir a niños y niñas en la escalada en un entorno seguro y divertido. En ella podrán experimentar diferentes modalidades de escalada mientras desarrollan coordinación, equilibrio y habilidades físicas.

Otra de las áreas destacadas será la gran zona de boulder para adultos, la modalidad de escalada sin cuerda que se practica sobre muros de menor altura con colchonetas de protección. El diseño de este espacio ha apostado por una estructura abierta que permita una gran variedad de movimientos y estilos de escalada, creando una experiencia dinámica y creativa.

El centro incluirá además una zona de entrenamiento específico equipada con todos los elementos necesarios para la preparación física de escaladores. Entre ellos destaca una innovadora máquina conocida como Tension Board, un panel interactivo que se ilumina mediante una aplicación móvil y que permite entrenar con miles de bloques registrados en una base de datos internacional. El modelo que se instalará es la última generación disponible, con sistema hidráulico regulable que permite modificar la inclinación del panel para ajustar la dificultad del entrenamiento.

La instalación se completará con un pequeño gimnasio orientado a la preparación física del escalador, así como una amplia zona exterior ajardinada con terraza y una cafetería de aproximadamente 300 metros cuadrados. El objetivo es que este espacio se convierta en un punto de encuentro para la comunidad escaladora, no solo de Aragón sino también de toda la península.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto será su implicación con el desarrollo deportivo de la escalada en Aragón. Desde el centro se quiere apoyar activamente la tecnificación de jóvenes deportistas y la organización de competiciones de diferentes niveles. La colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo será estrecha, con el objetivo de impulsar la escalada aragonesa y contribuir a que nuevas generaciones de escaladores puedan desarrollarse en las mejores condiciones.

En el ámbito competitivo, el centro contará con muros homologados que permitirán albergar pruebas oficiales. Además, el proyecto contempla una futura ampliación con la construcción de un gran muro específico para competiciones de velocidad y dificultad con espacio para público. Esta instalación permitiría atraer eventos de alto nivel y situar a Zaragoza como uno de los principales polos de la escalada deportiva en España.

Noticias relacionadas

La apertura del nuevo centro está prevista para antes del verano. Cuando abra sus puertas, el antiguo Stadium Las Fuentes habrá completado su transformación en un espacio dedicado al deporte, la comunidad y la innovación, con el objetivo de convertir a Zaragoza en un nuevo referente de la escalada en nuestro país.