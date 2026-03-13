El CD Teruel tendrá un hueso duro de roer este sábado en Cartagena

El CD Teruel tendrá un hueso duro de roer este fin de semana al enfrentarse al Cartagena, un rival que también está en los puestos altos de la clasificación. Los de Vicente Parras se desplazan el sábado para disputar en el estadio de Cartago Nova a las 18.30 horas un partido que se prevé muy igualado, ya que se enfrentan dos rivales que están en la zona alta de la tabla

En este sentido, el conjunto turloense llega en quinta posición en el Grupo 2 de Primera Federación, después de acceder la pasada jornada a los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. El Cartagena, por su parte, aspira a regresar esta temporada al fútbol profesional tras su descenso la pasada campaña.

Choque de altura en 2.ª RFEF

En Segunda RFEF, el CD Ebro recibirá también este sábado, a las 16.30 horas, en su campo del Carmen en el barrio de La Almozara de Zaragoza, al Sestao River. Todo ello en un partido que se prevé muy igualado y disputado, ya que ambos equipos están en puestos altos de la clasificación.

El conjunto arlequinado llega en sexta posición y con una espectacular racha en el Grupo 2 de la categoría, después de siete victorias, cinco empates y cero derrotas en los últimos doce encuentros. El equipo vasco, en cambio, ocupa la séptima plaza, solo un punto por debajo, y viene de tres derrotas y dos empates en los cinco últimos choques.