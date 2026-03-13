Cuarto derbi de la temporada entre el Entrerríos Automatización y el Wanapix
El conjunto de Jorge Palos quiere dar otro paso clave para el ascenso y el de Alfonso Rodríguez necesita el triunfo para seguir optando al 'playoff'
El Entrerríos Automatización y el Wanapix protagonizan este sábado a las 19.15 horas en La Granja el cuarto derbi del curso tras la final de la Copa Aragón (ganó el Wanapix 4-3), la Copa del Rey (triunfo del Entrerríos en penaltis tras el 3-3 final) y primera vuelta de Liga (2-2). El conjunto local, que contará con las importantes bajas de Carlos García y Molina, está a seis puntos del playoff y necesita vencer para seguir optando a la quinta plaza.
Por su parte, el equipo dirigido por Jorge Palos llega como sólido líder tras haber sumado nueve victorias en sus últimos diez partidos pese a las numerosas bajas (Óscar Villanueva, Quique Hernando, Pedro Altaba, Richi_Felipe y Raúl López, más Ortego en tres duelos) y aventaja en cinco puntos al Inagroup El Ejido, que además tiene una visita difícil al filial de Barça, lo que supone una oportunidad de seguir manteniendo el partido de colchón con el segundo puesto e, incluso, aumentarlo en lo que sería un paso clave para el ascenso directo.
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