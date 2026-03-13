Fernando Alonso, aprendiendo a "sobrevivir"

Como se esperaba, Fernando Alonso no ha podido pasar el corte de la SQ1 y ha caído a las primeras de cambio en la clasificación sprint del GP de China. El asturiano arrancará este sábado 19º en parrilla y con un único objetivo: Acabar la carrera, “para recoger datos y seguir aprendiendo”. Suena triste conociendo la situación de Aston Martin y más aún, la del propio Fernando, que a sus 44 años ve como se escapa lentamente su última gran oportunidad de brillar en la F1,

Parece resignado. Incluso destila cierto positivismo. Incluso sonríe en eventos promocionales con Aston Martin -en China, le ha tocado jugar al baloncesto-, pero Fernando sabe que el ‘horno no está para bollos’. “Hay que sobrevivir”, reconoce.

Esta primera parte de la temporada, después de la enorme desventaja en cuanto a kilometraje con la que cerraron la pretemporada, está siendo una continuación de los test. Las limitaciones de la unidad de potencia de Honda son un lastre importante, aunque según los japoneses el problema de las vibraciones está “en vías de solución”. Cuando consigan fiabilidad, les quedará un mundo para ponerse al día en prestaciones.

"Por ahora hay que intentar completar vueltas, no tenemos más stock en la unidad de potencia, así que cualquier problema puede ser muy difícil para nosotros de cara al resto del fin de semana. Tenemos que sobrevivir en fiabilidad y aprender tanto como podamos", ha comentado Alonso tras la clasificación del Sprint en Shanghai.

Fernando, al contrario que su compañero Stroll, que arrancará 20º en la sprint, huye del tono ‘incendiario’ en sus declaraciones. Se aferra a cualquier mínimo progreso para mostrar su compromiso con el equipo: “En Melbourne estábamos a ocho décimas de Williams, esta vez, a menos de tres. Seguimos lejos, pero vamos a intentar mejorar más para mañana. El límite, más o menos, está en esas tres décimas por delante”, valora.

"Hemos dado algún pasito adelante... Pero claro, estando tan lejos se ve muy poco. En los libres hemos podido aprender en la parte del chasis, mientras que el motor es lo que es...", cierra Alonso, señalando de nueva al (lamentable) propulsor Honda.