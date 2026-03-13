Mobility City conecta con el Dakar a través de la exposición 'Reinas del desierto' con motos reales de la competición

Mobility City se ha convertido este viernes en un puente que ha conectado a sus visitantes directamente con la arena y las dunas a través de la exposición 'Reinas del desierto'. El evento reúne 25 motos ganadoras y participantes en el Rally Dakar, conducidas por pilotos españoles entre 1982 y 2025 en la que es una de las pruebas más exigentes y legendarias del mundo.

Esta muestra, que estará hasta el próximo mes de junio en el Puente Zaha Hadid de Zaragoza, ha sido organizada por la Fundación Ibercaja como parte de la programación de su 150 aniversario. Su director general, José Luis Rodrigo, ha participado en el acto junto al jefe de Mobility City, Jaime Armengol y el comisario de la exposición, Pep Vila. También se ha desarrollado un diálogo en el que han participado figuras destacadas del motociclismo vinculadas al Dakar, como Marc Coma, Joan Barreda, Gerard Farrés, Óscar Gallardo y Carlos Mas.

La exposición, además, cuenta con piezas destacadas como el trofeo oficial de campeón en bronce, ofreciendo a los visitantes un recorrido por la evolución técnica, deportiva y humana de esta histórica competición. En este sentido, España tiene una trayectoria legendaria en el Rally Dakar, habiendo logrado victorias en casi todas sus categorías. Destacan los 5 títulos de Marc Coma (motos) y el triunfo histórico de Nani Roma (motos y coches), junto a referentes como Jordi Arcarons, Joan Barreda y Laia Sanz.

Mobility City conecta con el Dakar a través de la exposición 'Reinas del desierto'. / Josema Molina

Una de las pruebas más exigentes

El Rally Dakar es considerado como una de las pruebas más exigentes y legendarias del mundo. A través de esta exposición, la Fundación Ibercaja quiere poner en valor las condiciones extremas y la dureza física y mental a la que se enfrentan los pilotos que participan cada año en esta competición.

A lo largo de la exposición, los visitantes podrán conocer las tres etapas en las que se ha desarrollado el Dakar, desde África hasta Arabia Saudita, pasando por Sudamérica. Así mismo, se ponen nombres y apellidos a todos los ganadores, en sus diferentes modalidades, que ha tenido le exigente competición, en la que siempre han destacado los pilotos españoles.

Mobility City conecta con el Dakar a través de la exposición 'Reinas del desierto'. / Josema Molina

Piezas únicas de los mejores pilotos

La parte superior del Puente Zaha es el lugar donde se exhiben las 25 motocicletas acompañadas de una explicación de cada una de las piezas y los pilotos que las han conducido. Entre ellas, destaca la moto con la que el primer español que ganó el Dakar, Nani Roma en 2004, o con la que lo hizo Marc Coma, el español que más veces ha ganado esta competición en la categoría de motos. También estará la moto de Laia Sanz, la mujer que ha logrado una mejor posición en la historia del Dakar (9ª en la general) y que más veces ha sido la primera fémina en llegar a meta, un total de 11. Así mismo, también está representado el aragonés Carlos Miret, quien también fue uno de los arquitectos que diseñó la Expo Universal de Zaragoza en 2008.

Fundación Ibercaja impulsa su segunda exposición en torno al mundo de las motos en Mobility City, en este caso protagonizada por piezas de competición del Rally Dakar. De esta forma, continúa su objetivo de ser un espacio enfocado en la movilidad en sus diferentes ámbitos y modalidades, y por supuesto con el compromiso de la entidad de llegar a todos los públicos.

Mobility City celebró el pasado 20 de febrero su tercer aniversario tras haber superado el medio millón de visitantes y organizado cerca de 400 actividades desde su apertura. Un momento histórico que supuso la devolución a la ciudadanía de este espacio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid para la Expo 2008. Desde entonces, ha simbolizado el propósito de la Fundación de trabajar por y para las personas, consolidándose como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro abierto a todos los zaragozanos y visitantes.