Rafael Louzán, presidente de la RFEF, inaugura en Zaragoza el Foro 26 de mejora del fútbol español: "Sentíos libres de expresar vuestras opiniones"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha abierto este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza las ponencias del Congreso de Competiciones Foro 26, en las que representantes de todos los estamentos del fútbol español y delegaciones de las federaciones de ámbito autonómico se reúnen para consensuar medidas para impulsar la mejora del fútbol formativo, el fútbol femenino y el fútbol sala español.

El evento, que se inaugura de manera oficial este sábado, se produce tras meses de deliberación y acopio de ideas para mejorar todos los torneos organizados por la RFEF. "Agradezco el esfuerzo que habéis realizado por venir hasta aquí desde todos los puntos de España. Gracias también a las instituciones aragonesas por su apoyo en una jornada que confiamos que sea muy provechosa además de un gran día para la convivencia entre todos vosotros", indicó Louzán.

Entre los temas a tratar se encuentran el fomento del fútbol base, la mayor inclusión en el deporte, la estructura de los torneos, la composición de grupos, la denominación de las diferentes categorías o las modificaciones reglamentarias. "Es un proceso de debate muy necesario, nacido desde las federaciones de ámbito territorial con meses de trabajo ya realizado. Debemos entre todos realizar aportaciones constructivas para que este encuentro sea un éxito", apuntó.

"Sentíos libres de expresar vuestras opiniones y cómodos en este encuentro del que también participan los representantes de los clubes españoles, que son los cada día se esfuerzan por mantener viva la actividad deportiva en nuestro país", continuó.

En total, el Congreso de Competiciones Foro 26 de Zaragoza representa a más de un millón de personas federadas que practican el fútbol en España a través de los 60.000 equipos actualmente activos a nivel nacional.