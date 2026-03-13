El Trofeo Ciudad de Zaragoza reunirá este domingo a 200 ciclistas

Doscientos ciclistas se darán cita este domingo 15 de marzo en el Trofeo Ciudad de Zaragoza, una prueba que abrirá el calendario de la Copa Aragón de Carretera 2026 y que tendrá su salida y meta en el barrio de Santa Isabel. El recorrido, de 86,7 kilómetros, tendrá salida a las 10.00 horas en el barrio de Santa Isabel, donde se ubicará también la línea de meta, y discurrirá por carreteras del noreste de Zaragoza.

Tras abandonar la ciudad, el pelotón se dirigirá hacia Villamayor de Gállego, continuará hacia Perdiguera y entrará en Leciñena y Alcubierre. Desde allí, los ciclistas regresarán hacia Zaragoza para completar el circuito y finalizar nuevamente en Santa Isabel, completando un recorrido que combina tramos llanos con zonas más duras como la Sierra de Alcubierre. En las categorías M60, cadetes y féminas, el recorrido será de 63,7 kilómetros ya que sus participantes se incorporan en el kilómetro 22, en el municipio de Perdiguera.

Paralelamente a la carrera, tendrá lugar una actividad popular para niños y niñas, con gymcana y paseo por la avenida de los Estudiantes, en el barrio de Santa Isabel. El evento, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos Zaragoza, ha sido presentado este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y el presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Luis Marquina.

Trofeo Memorial Óscar Llano - Félix Sánz

La competición se disputa bajo la denominación Trofeo Memorial Óscar Llanos – Félix Sanz, en recuerdo de dos figuras vinculadas al ciclismo y al ámbito del cuerpo de bomberos. Ambos eran amigos, compañeros de bomberos buceadores y apasionados del ciclismo.

Óscar Llanos Flores falleció en abril de 2002 en acto de servicio cuando trabajaba de bombero buceador, justamente cuando estaba involucrado en la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo para bomberos. Era presidente del Colegio Aragonés de Árbitros y Cronometradores de la Federación Aragonesa de Ciclismo.

Por su parte, Félix Sanz Ferrer falleció recientemente después de una intensa lucha contra la ELA. Félix fue un gran ciclista aragonés que, como bombero, fue varias veces podio en campeonatos de España y bronce en el Mundial de Luxemburgo.