Aday Mara se erige como líder de Michigan y mete a su universidad en la final de su conferencia
El pívot vuelve a ser el líder en anotación de su equipo, pone cinco tapones y este domingo se juega el pase directo al March Madness por el título nacional
En cuartos de final del Big Ten Tournament fue el faro de Michigan y en semifinales ante Wisconsin Aday Mara volvió a ser el líder de los Wolverines para meter a su universidad en la final de la conferencia (68-65) y este domingo, si gana, sacará su billete directo para el March Madness, el torneo eliminatorio de 68 equipos para ganar el título nacional.
Se empeñó, como el día anterior, en complicarse Michigan el partido en la segunda mitad. Llegó a ir ganando de 15 puntos a diez minutos del final, pero un 2-17 de parcial devolvió la igualdad al marcador. Aday Mara, con seis puntos seguidos para los Wolverines, impidió que se marchase Wisconsin y un triple decisivo de Lendeborg a 0.4 del final dio el triunfo a Michigan.
Aday Mara fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos (7/11 en tiros), 2/4 en tiros libres, 8 rebotes y, sobre todo, dio una exhibición defensiva con cinco tapones. Lo peor, tres pérdidas y que falló un triple.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga una posible agresión sexual de dos encapuchados a una mujer
- Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- Aday Mara salva a Michigan de la eliminación con una gran segunda parte en un duelo agónico ante Ohio State (71-67)
- El antiguo Stadium Las Fuentes de Zaragoza se transformará en uno de los centros de escalada más ambiciosos de España
- Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros
- De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: 'He ganado en calidad de vida