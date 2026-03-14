Aday Mara se erige como líder de Michigan y mete a su universidad en la final de su conferencia

En cuartos de final del Big Ten Tournament fue el faro de Michigan y en semifinales ante Wisconsin Aday Mara volvió a ser el líder de los Wolverines para meter a su universidad en la final de la conferencia (68-65) y este domingo, si gana, sacará su billete directo para el March Madness, el torneo eliminatorio de 68 equipos para ganar el título nacional.

Se empeñó, como el día anterior, en complicarse Michigan el partido en la segunda mitad. Llegó a ir ganando de 15 puntos a diez minutos del final, pero un 2-17 de parcial devolvió la igualdad al marcador. Aday Mara, con seis puntos seguidos para los Wolverines, impidió que se marchase Wisconsin y un triple decisivo de Lendeborg a 0.4 del final dio el triunfo a Michigan.

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Aday Mara fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos (7/11 en tiros), 2/4 en tiros libres, 8 rebotes y, sobre todo, dio una exhibición defensiva con cinco tapones. Lo peor, tres pérdidas y que falló un triple.