El CD Ebro empata en casa ante el Sestao River y se queda de nuevo a las puertas del 'playoff' (1-1)

El CD Ebro ha empatado este sábado en casa en un duelo directo en la zona alta de la tabla en Segunda Federación ante el Sestao River. El punto deja a los de Javier Genovés de nuevo a las puertas del playoff de ascenso, a tan solo dos puntos a falta de varios partidos por disputarse esta jornada.

Tras una primera parte sin goles, el conjunto arlequinado se puso por delante desde los once metros gracias al gol de Marc Prat en el minuto 63. Sin embargo, nueve minutos después llegaba el empate del conjunto vasco que cerraba el marcador con reparto de puntos.

FICHA TÉCNICA CD EBRO: Mateo Lite; Iván Pérez; Javi Hernández, Hector Espiérrez, Sergio Escplar; Jaime Requés, Alejandro Muñoz, Marc Prat (Nacho Uche, m.75); Paki (Álvaro Hermoso, m.46), Víctor Chárlez, Kevin Soeiro. SESTAO RIVER: Ander Iru; Markel Etxeberría, Mikel Montero, Gaizka Argente, Jon Rojo; A. Castillo (Asier Benito, m.78), Ander Laka, O. Erdozia (Íñigo Gomeza, m.78), Diego Lamadrid (Aitor Seguín, m.78), Jorge García; Pradera. GOLES: 1-0 (m.64, pen.), Marc Prat; 1-1 (m.73), O. Erdozia. ÁRBITRO: Mario Ruiz Gómez. Expulsó a Álvaro Hermida, por parte del CD Ebro. Amonestó a Gaizka Argente, del Sestao River.

Derbi aragonés en Santa Ana

El Utebo FC parte como claro favorito en el derbi aragonés ante el Deportivo Aragón, que se disputará este domingo en el municipal de Santa Ana a las 12.00 horas. Dada la diferencia en la clasificación entre los de Juan Casajús, que están en puestos de playoff, y los de Emilio Larraz, que sigue ocupando la última posición en la clasificación, el duelo se antoja como una gran oportunidad de escalar para el Utebo y un reto más para el filial del Real Zaragoza.

Por su parte, la SD Ejea no debería tener problemas en las instalaciones del Nuevo Luchan también este domingo, a las 17.00 horas, con la visita del Alfaro, que está en puestos de descenso. Por tanto, si todo va bien en la localidad aragonesa, los tres puntos deberían quedarse en casa.

En el Grupo 3 de Segunda RFEF, el Barbastro recibirá al Andratx mallorquín a las 12.00 horas en el Municipal de los Deportes de la localidad altoaragonesa, con el objetivo de sumar los tres puntos para salir cuanto antes de la zona de descenso y poder mantener la categoría que tanto le está costando en esta temporada. Todo ello, tras una victoria balsámica en pasado fin de semana en campo del Ibiza Islas Pitiusas.