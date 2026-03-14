El CD Teruel empata en Cartagena y defiende su plaza de ‘playoff’ (0-0)

El CD Teruel ha logrado este sábado un meritorio empate contra el Cartagena (0-0) que lo mantiene en la quinta plaza de la clasificación, dentro de los puestos de promoción a Segunda División, a falta de que el Antequera juegue hoy su partido ante el Sevilla Atlético en tierras andaluzas.

Aficionados del Teruel desplazados en el estadio de Cartago Nova. / CD Teruel

El partido se saldó sin ningún tanto legal en Cartago Nova, aunque sí hubo dos goles anulados, uno para cada equipo. Los de Vicente Parras suman así otra semana más sin perder y ya son siete las jornadas consecutivas que los turolenses llevan sin conocer la derrota. El próximo sábado, el conjunto aragonés recibe al Alcorcón, que está en mitad de tabla.

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FICHA TÉCNICA CARTAGENA: Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, NachoMartínez; Jean Jules, P. de Blasis, Luismi Redondo (Willy Chatiliez, m.58); Benito Ramírez (Kevin Sánchez, m.58), Yanis Rahmani, Chiki (Alfredo Ortuño, m.72). CD TERUEL: Rubén Gálvez; Joseda, Goyo Medina, Nico Van rijn, N. Nicholas, Manel Royo; Teddy Sutherland, Albisua, R. de Palmas, Sergio Moreno (Iván Ramos, m.88); Lolo Plá. ÁRBITRO: Francisco José Herrera Ortega. Amonestó a Marc Jurado, por parte del Cartagena.

Prueba de nivel para el Tarazona

La SD Tarazona recibirá este domingo en el municipal turiasonense al Atlético Madrileño a las 16.00 horas para disputar un encuentro muy complicado para el conjunto zaragozano. El filial del Atlético de Madrid es el segundo equipo en la clasificación y tiene serias aspiraciones de lograr el ascenso de categoría a Segunda División, mientras que los de Juanma Barrero no atraviesan la mejor de las dinámicas y están peligrosamente cerca de la zona de descenso.