El Contazara Zaragoza suma un punto y se acerca un poco más a la salvación

El Contazara Zaragoza consiguió sumar un punto más a su casillero al empatar en casa frente al Barça Atlétic (29-29), lo que le sitúa con 17 puntos, los mismos que el Oviedo que ya no ocupa plaza de descenso ni de promoción. El conjunto de Carlos García continúa en la decimotercera posición, la que le obligaría a jugarse la categoría en una eliminatoria contra un equipo de Primera Nacional, pero ya está un poco más cerca de su objetivo de quedarse en División de Honor Plata.

El encuentro fue igualado de principio a fin, con diferencias mínimas excepto al inicio de la segunda parte, cuando el Contazara logró un parcial de 3-0 que le dio la máxima ventaja de la tarde. El duelo llegó empatado al último minuto, en el que ambos conjuntos dispusieron de la oportunidad de llevarse el triunfo, pero Jorge Gómez primero y la barrera con el tiempo a cero evitaron la derrota aragonesa. Wagner, Ortega, Iribar y Monzón fueron los máximos anotadores con cuatro cada uno.

Por su parte, el Schär Colores sumó un punto en su visita al Carballal al empatar a 18 tantos en un partido de máxima igualdad, de dominio alterno y múltiples vueltas en el marcador. Lorena Botella, con seis tantos, fue la máxima anotadora de las aragonesas, que con este punto suman ya 13 tras la disputa de 19 partidos y se sitúan en décima posición en la División de Honor Oro.