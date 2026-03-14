El Huesca se obliga a la gesta en La Rosaleda

El Málaga, actualmente el mejor equipo como local de LaLiga Hypermotion con 32 puntos conseguidos en quince partidos, es la dura prueba que tiene la SD Huesca en su visita a La Rosaleda en un partido de mucha obligación para el equipo oscense y en el que con Pérez, Bolo, con un buen número de bajas, tiene su puesto en entredicho, por lo que en caso de una severa derrota podría ser despedido. El Huesca es el peor visitante de la categoría y tendrá que cambiar mucho las tornas de su dinámica para sacar algo positivo de Málaga.

El Huesca quiere recuperar los puntos perdidos en las últimas jornadas para poder salir del descenso cuanto antes. El conjunto oscense está en una mala racha de juego y sobre todo de resultados que le han condenado, ya desde hace varias semanas, a estar en la zona peligrosa de la tabla, en la que podría perder la categoría, por lo que las alarmas se han encendido en la capital del alto Aragón.

Bolo empieza a estar cuestionado porque los números que ha cosechado desde que llegó en el mes de noviembre no están dando el resultado esperado. El equipo azulgrana está sin rumbo, no tiene juego, los resultados no llegan y en todos empieza a cundir el desánimo, por lo que urge cuanto antes revertir la situación si no se quiere quedar descolgado en la clasificación.

Para el partido de este domingo (18.30 horas) se mantiene la incógnita sobre los cambios que puede hacer Bolo, acostumbrado a hacer relevos todas las semanas ante los malos resultados del equipo. Pese a ello, el técnico señaló en la previa que confía en que sus jugadores puedan sacar la situación adelante. Están confirmadas hasta siete bajas, las de Diego Aznar, Joaquín Fernández, Toni Abad, Enol Rodríguez, Jesús Álvarez, Liberto Beltrán, todos ellos por lesión, y la de Dani Luna por sanción, además de la de larga duración de Diego Aznar. Así, se esperan cambios en todas las líneas excepto en la portería, donde repetiría Dani Jiménez.

La prueba, queda dicho, es de gran dificultad para el conjunto azulgrana porque el Málaga solamente ha perdido un partido en el estadio de La Rosaleda, hace casi seis meses ante el Cádiz (0-1), y ha logrado nueve triunfos y cinco empates, el último en la jornada vigésima novena contra el Valladolid (3-3).

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, tendrá las bajas del defensa Víctor García y del centrocampista Juanpe Jiménez, este por sanción, pero recupera al lateral derecho Carlos Puga tras cumplir un encuentro por acumulación de amonestaciones. Puga, regresará a su demarcación y Rafita volverá al lateral izquierdo, por lo que no se prevén más cambios. Sólo está la duda en ataque, donde cabría la posibilidad de que alineara a dos delanteros, Carlos Ruiz 'Chupete', con doce tantos en su cuenta particular, y Adrián Niño, que ha marcado seis.

Alineaciones probables:

Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

SD Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Michael Sielva, Portillo, Ojeda, Cantero, Laquintana; y Escobar.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco).

Estadio: La Rosaleda.

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Hora: 18.30.