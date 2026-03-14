La violencia en los campos de fútbol, tema presente en el Foro 26: "La gente tiene que ver que hay consecuencias"

El Palacio de Congresos de Zaragoza ha vivido este sábado una de sus jornadas más futboleras con la celebración del segundo y último día de ponencias del Foro 26 de competiciones de la RFEF. Durante el acto de presentación han destacado algunas de las voces administrativas del deporte aragonés y español, entre ellas, la del presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, quien ha hablado de la necesidad de erradicar la violencia verbal y física de los campos de fútbol y, en especial, del deporte formativo: "La gente tiene que ver que hacer las cosas mal tiene consecuencias".

La reciente ola de casos en campos de todo el territorio nacional ha sido uno de los presentes en el foro. Ante los graves episodios del último fin de semana, Manuel Torralba, explicó que la federación aragonesa reunió a su Junta Directiva de urgencia y, tras un encuentro con los diferentes agentes del deporte, se acordaron dos líneas de actuación: "la revisión para el endurecimiento en su caso de las sanciones aplicables a este tipo de infracciones y la labor pedagógica", según ha explicado el presidente de la RFAF, quien también ha incidido en la necesidad de generar empatía hacia el colectivo arbitral.

El comportamiento en las gradas representa la parte más difícil de controlar para la federación. "Ir a un campo de fútbol y tener que escuchar todo tipo de insultos, de improperios, de frases malsonantes, de faltas de respeto... eso desde luego es algo que tendríamos que erradicar", asegura Torralba. Para ello, respalda la iniciativa del Gobierno de Aragón de aplicar la Ley del Deporte a los espectadores identificados a través de denuncias de la Guardia Civil, como ha ocurrido en el caso del Atlético Cariñena.

De izquierda a derecha, Manuel Torralba, Tomasa Hernández, Rafael Louzán y Natalia Chueca. / Rubén Ruiz

En cuanto al balance general del Foro 26, el congreso ha analizado la evolución y futuro del fútbol formativo, sala y femenino. El propósito de estas jornadas es conservar la calidad del trabajo de base para mantener a las selecciones españolas absolutas en el número uno del ranking FIFA: "si ese fútbol español viene de la base es porque las cosas se han hecho muy bien para estar en ese puesto", ha añadido Torralba.

También han participado en la presentación de los actos de este sábado la consejera de Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que ha incidido de igual manera en la necesidad de encontrar el respeto en los campos apelando al "espíritu de convivencia", y la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha recalcado que Zaragoza es una ciudad de fútbol, tal y como lo demuestran los datos que colocan al Real Zaragoza como uno de los tres clubs con mayor número de socios: "Es el equipo en Segunda División con mayor número de abonados", afirma.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Foro 26 en el Palacio de Congresos. / Rubén Ruiz

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha hablado del firme compromiso de la Federación Española para "erradicar la violencia verbal y física de los campos de fútbol" y ha condenado lo que "ocurre cada fin de semana". Además, ha asegurado que, "para cambiar esa imagen lamentable", los diferentes organismos están buscando soluciones: "No somos ausentes a esa problemática".

Durante la mañana se ha ido desarrollando la jornada de clausura del foro con las conclusiones de las ponencias que tuvieron lugar este viernes a lo largo del día. Todo ello, con la promesa por parte del máximo dirigente federativo del fútbol español de que el evento vuelva a celebrarse en la capital aragonesa muy pronto y de forma periódica: "Nos vamos a volver a ver muchas veces en Zaragoza", ha concluido Louzán.