El Wanapix se impone en un ajustado derbi y se acerca a Primera (1-2)

Nuevo paso de gigante del Wanapix, que está un partido más cerca de regresar a Primera División por la vía rápida. El conjunto dirigido por Jorge Palos se impuso por 1-2 al Entrerríos Automatización en un igualado derbi disputado en La Granja y sigue líder con cinco puntos de ventaja sobre el Inagroup El Ejido, que venció remontando en la segunda mitad al Barça Atlètic. Siete jornadas quedan para devolver al equipo a la élite.

El Wanapix, que recuperaba a Richi Felipe tras varios partidos lesionado de su larga lista de bajas, en la primera jugada consiguió abrir el electrónico y dar un aviso a navegantes. Cuatro toques tras saque de centro, balón a la espalda para Samu Freire y el pívot brasileño consiguió abrir el marcador tras batir a Dani Álvarez.

Jorge Tabuenca pudo igualar para el Entrerríos Automatización, pero el larguero repelió su lanzamiento. Pero fue el Wanapix el que volvió a dar otro picotazo en el marcador. Marcos Forga encaró en campo rival, pero se trastabilló, perdió el balón, Brasesco salió a la contra y logró superar por bajo al guardameta local. Era el 0-2.

Antes del descanso, tuvo Adrián Ortego el tercero tras cometer el Entrerríos Automatización la sexta falta, pero el cierre madrileño falló el lanzamiento y dejó muy vivo el encuentro para la segunda mitad.

Al poco de la reanudación, Juan Muniesa dispuso de un mano a mano frente a David Marín, que entró en sustitución de Iván_Bernad tras un percance al comienzo del partido y, aunque el Entrerríos Automatización seguía intentándolo, no conseguía el gol que le terminase de meter en el partido. Otra vez el larguero se alió con el Wanapix en un disparo de Jorge Tabuenca y, después, de Iván Romero en un tiro lateral.

En los minutos finales apostó Alfonso Rodríguez por el juego de cinco y, a poco más de dos del final, una buena jugada combinativa llevada de derecha a izquierda acabó con Jorge Tabuenca anotando a placer en el segundo palo. En los instantes finales siguió intentándolo el conjunto local, pero el Wanapix hizo gala de su fortaleza defensiva y logró aguantar el resultado. De hecho, Richi Felipe anotó gol, pero los árbitros estipularon que fue fuera de tiempo, por lo que el tanto no subió al marcador, dejando el 1-2 final.

El Wanapix, con este triunfo, sigue sobreponiéndose a las numerosas bajas y sumó su décima victoria en once partidos. Es líder (el único puesto que da derecho a ascenso directo) con cinco puntos de ventaja con respecto al Inagroup El Ejido, que tiene el golaverage perdido además con los aragoneses, y quedan siete jornadas de Liga. La próxima semana ambos reciben en casa a dos rivales que se juegan el descenso: Sala 5 Martorell el Wanapix y Unión África Ceutí el cuadro almeriense.

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Por su parte, el Entrerríos Automatización se queda octavo y ya está a nueve puntos del MRB Móstoles, equipo que cierra la promoción de ascenso, por lo que tendrá muy complicado poder luchar por el playoff y se queda en tierra de nadie. n