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Tercera RFEF

El Calamocha y el Atlético Monzón vencen y recortan distancias con el CD Cuarte

Ocupan los últimos puestos el Zuera, con 11 puntos, el Casetas, con 18, y el Belchite, con 21

Imagen del final del partido entre el CD Cuarte y el Binéfar.

Imagen del final del partido entre el CD Cuarte y el Binéfar. / CD Binéfar

Bruno Palacio

El Calamocha y el Atlético Monzón han vencido este domingo en casa con idéntico resultado (3-0), al Zuera y al Belchite, respectivamente, y recortaron distancias con el CD Cuarte, que empató el sábado como local ante el Binéfar (1-1). El líder comanda con 60 puntos, seguido del Calamocha con 58 y el Monzón con 54.

El Utrillas ante el Robres, el Tamarite ante el Andorra y el Huesca B ante el Casetas también lograron sumar los tres puntos en la vigesimosexta jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación. Además del encuentro entre el Cuarte y el Binéfar, terminaron en empate el Illueca-Caspe, el Almudévar-Épila y el Cariñena-La Almunia.

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Con un cambio en las tres posiciones de descenso tras la goleada del Utrillas al Robres, ocupan los últimos puestos el Zuera, colista con 11 puntos, el Casetas, con 18, y el Belchite, con los mismos 21 puntos que el Utrillas.

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