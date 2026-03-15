Michigan y Aday Mara pierden la final de su conferencia ante Purdue

Purdue, séptimo clasificado, dio la sorpresa y venció con claridad a los Michigan Wolverines de Aday Mara, los favoritos y campeones en Liga regular, en la final del Big Ten Tournament (80-72), por lo que la universidad del interior zaragozano no adquirió plaza automática para el March Madness, para el título nacional.

Los Wolverines fueron todo el partido a remolque, especialmente en la segunda mitad, y no pudieron vencer el partido. Aday Mara anotó 14 puntos, capturó siete rebotes y puso dos tapones.