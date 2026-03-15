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Michigan y Aday Mara pierden la final de su conferencia ante Purdue

Los Wolverines caen con claridad ante el séptimo favorito y tendrá que jugar el March Madness por la selección del comité

Aday Mara hace un mate en el partido ante Purdue.

Aday Mara hace un mate en el partido ante Purdue. / Universidad de Michigan

A. B. L.

Zaragoza

Purdue, séptimo clasificado, dio la sorpresa y venció con claridad a los Michigan Wolverines de Aday Mara, los favoritos y campeones en Liga regular, en la final del Big Ten Tournament (80-72), por lo que la universidad del interior zaragozano no adquirió plaza automática para el March Madness, para el título nacional.

Los Wolverines fueron todo el partido a remolque, especialmente en la segunda mitad, y no pudieron vencer el partido. Aday Mara anotó 14 puntos, capturó siete rebotes y puso dos tapones.

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