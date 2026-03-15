Segunda RFEF
Reparto de puntos en un derbi aragonés que deja al Utebo y al Deportivo Aragón con mal sabor de boca (1-1)
El Barbastro consigue una victoria balsámica en casa que lo deja a las puertas de abandonar el descenso
El Derbi aragonés entre el Utebo y el Deportivo Aragón (1-1) se ha resuelto con reparto de puntos en Santa Ana. Un empate que deja a ambos combinados lejos de sus objetivos y expectativas. Tras el encuentro, los de Juan Casajús se quedan en la quinta plaza con 45 puntos y ven alejarse las posiciones más altas con un liderato que puede ponerse este domingo a 14 puntos. Por su parte, los de Emilio Larraz, que han acabado el partido con dos futbolistas menos, siguen en lo más hondo de la clasificación.
El conjunto blanquillo se ha puesto por delante en el minuto 36 con un gol de Iker Vadillo y ha mantenido el resultado hasta que, en el 80, Diego Suárez ha traído el empate para el Utebo desde los once metros. Doce minutos antes, en el 68, Aimar Bonel ha sido expulsado y ha dejado a su equipo con 10. Poco antes de la finalización, en el tiempo de descuento, el filial del Real Zaragoza ha visto la segunda roja sobre Lucas Terrer.
El que sí ha logrado la gesta este domingo ha sido la UD Barbastro, que ha ganado al Andtrax y se acerca con su segundo triunfo consecutivo a una permanencia que se le había puesto muy complicada en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Los de Dani Martínez han goleado al conjunto mallorquín con un tanto del Toni Gabarre y dos del Kun y se han reencontrado con la victoria en casa después de más de cinco meses sin vencer como locales. El próximo enfrentamiento del Barbastro será en campo de un Terrasa que está en la zona alta.
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