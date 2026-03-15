Primera RFEF
La SD Tarazona cae goleada en casa ante el Atlético Madrileño (1-4)
Los de Juanma Barrera se complican las cosas y se acercan todavía más a las posiciones de descenso
El Tarazona ha caído goleada este domingo en casa ante el Atlético Madrileño (1-4) y sigue complicándose las cosas en el Grupo 2 Primera Federación. El conjunto aragonés se ha puesto por delante en la primera mitad con un tanto de Agüero en el 32 y ha llegado al descanso manteniendo la ventaja.
Sin embargo, en la segunda parte, el filial del Atlético de Madrid ha vapuleado a la SD Tarazona con cuatro goles que lo mantienen en segunda posición. Los aragoneses llevan tres partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y un empate.
Los de Juanma Barrero, que llegaron a gozar de una posición privilegiada en la tabla, son ahora decimocuartos, tan solo un punto por encima de las posiciones de descenso a la espera de que juegue su partido el Real Murcia, que ocupa la primera posición de la zona baja y será el próximo rival al que visitarán los turiasonenses.
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