La SD Tarazona cae goleada en casa ante el Atlético Madrileño (1-4)

El Tarazona ha caído goleada este domingo en casa ante el Atlético Madrileño (1-4) y sigue complicándose las cosas en el Grupo 2 Primera Federación. El conjunto aragonés se ha puesto por delante en la primera mitad con un tanto de Agüero en el 32 y ha llegado al descanso manteniendo la ventaja.

La SD Tarazona cae goleada en casa ante el Atlético Madrileño. / SD Tarazona

Sin embargo, en la segunda parte, el filial del Atlético de Madrid ha vapuleado a la SD Tarazona con cuatro goles que lo mantienen en segunda posición. Los aragoneses llevan tres partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y un empate.

Los de Juanma Barrero, que llegaron a gozar de una posición privilegiada en la tabla, son ahora decimocuartos, tan solo un punto por encima de las posiciones de descenso a la espera de que juegue su partido el Real Murcia, que ocupa la primera posición de la zona baja y será el próximo rival al que visitarán los turiasonenses.