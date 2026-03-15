Eduardo Menacho y Argentina Oria triunfan en la Media Maratón de Zaragoza más numerosa y "espectacular"

Se prometía una jornada de emociones fuertes y así lo está siendo en Zaragoza. La Media Maratón de la capital aragonesa ha invadido el centro de la ciudad con más de 6.500 corredores (más 800 en la 5K) por sus principales arterias. El más rápido de todos ellos ha sido Eduardo Menacho, que ha sido profeta en su tierra y solo el fuerte cierzo le ha impedido batido el récord de una carrera que ha vuelto a superarse un año más. En categoría femenina, la ganadora ha sido Argentina Oria.

El recorrido, que había sido ligeramente modificado este año para convertirlo en "el más rápido y espectacular", ha sido un hervidero de gente y han sido cientos de aficionados los que han querido dar su apoyo a los corredores. Y eso que la mañana no ha acompañado demasiado, porque aunque el sol lucía con fuerza, el cierzo ha sido protagonista, sobre todo en los tramos más cercanos al río. Sin embargo, el viento no ha impedido que se viviera una fiesta con epicentro en la plaza del Pilar.

Ha sido ahí donde Eduardo Menacho ha conseguido alzar los brazos, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 32 segundos. El aragonés ha dominado la carrera y se ha impuesto con suficiencia a Ahmed Ait Hemmous (1.06.94) y a Salahddine Hammi. Otro de los locales, Roberto Martín, ha sido cuarto (1.08.16).

"Ha sido duro, muy difícil", ha dicho Menacho nada más cruzar la línea de meta. La marca es buena con este aire. Soy valiente y estoy preparado para conseguir mis próximos objetivos", subrayaba el zaragozano.

Récord en participación femenina

La Media Maratón de Zaragoza, antes de dar el pistoletazo de sslida, ya era de récord en el apartado femenino porque por primera vez en su historia más del 30% de los inscritos eran mujeres. De entre todas ellas, ha sido Argentina Oria la que ha brillado (y ha corrido) con más fuerza para entrar primera en la línea de meta con un tiempo de 1.16.16 y solo 14 segundos por detrás ha entrado la aragonesa Isabel Linares. Tercera ha sido Elena Bakisheva