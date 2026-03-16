El aplaudido alegato de una árbitra aragonesa ante la violencia contra los colegiados: "Los mensajes no sirven de nada si no se actúa""

Elena Espiau, aunque es barcelonesa, es árbitra Comité Aragonés (CAAB) y ha dirigido en Liga Femenina, la Copa de la Reina y en Primera FEB. Sin embargo, este año ha decidido hacer un parón y no arbitrar por el gran ritmo de vida que supone trabajar entre semana y viajar por España los fines de semana para pitar.

En la revista Gigantes ha escrito un texto muy aplaudido en el que cuenta cómo se siente desde el otro lado de la barrera, desde la grada, sobre cómo se trata a los árbitros, los valores de la sociedad, la violencia verbal contra ellos, la educación y sus sentimientos. A veces se olvida que los colegiados tienen familia y que son humanos. Y muchas personas aprovechan el deporte y la impunidad para descargar su ira contra el colectivo.

Elena, quien por cierto fue jugadora hasta los 23 años y fue compañera en la selección de la aragonesa Cristina Ouviña, cuenta que acudió a Benicarló de Segunda FEB a ver el partido que arbitraba su marido, que sigue en activo. Entra al pabellón y le llama la atención un cartel con el código de comportamiento que, por supuesto, se queda en palabras vacías.

Cuenta que, al poco de empezar, "no me siento cómoda; empiezo a notar una ansiedad que no sé de dónde viene". "Desde que me tomé el descanso he visto pocos partidos de baloncesto y, además, hace bastante tiempo que no estoy en una pista caliente. El público está muy agitado, protesta cada decisión arbitral en contra del equipo local, grita, se levanta… Lo comento con mis padres, les digo que no estoy a gusto, a lo que mi madre contesta que 'es normal, vaya ambiente'. Pero yo le respondo que creo que no es eso, que 'no es para tanto'", prosigue.

Entonces, el compañero de su marido, pide a la Guardia Civil para identificar a un espectador, la grada se enciende más y más y "la gente se vuelve loca". Su madre intenta hablar con la señora que tiene al lado para tranquilizarla, sin éxito. Y el partido se sigue calentando: "Hace rato que las protestas y gritos han ido a más y parece que en cualquier momento esta olla a presión va a explotar".

Aquí deja una importante y acertada reflexión: "Una histeria colectiva ha inundado el pabellón, niños y mayores de pie gritando. Con este ejemplo, ¿cómo esperamos que se comporten los niños? ¿En qué adultos se van a convertir?".

Después, otro episodio lamentable: "Estoy empezando a no entender nada, a sentir mucho dolor. Oigo chillar a mi espalda y me giro. Veo a un hombre que aparenta unos 80 años fuera de sí. Le hago gestos de calma con las manos y me levanto porque se me ha pasado por la cabeza decirle que uno de los árbitros es mi marido. No sé por qué, pero he pensado que quizás, mostrando a la persona que hay detrás del árbitro, puedo conseguir que cambie el chip". En lugar de eso, cuenta, se bloquea y no es capaz de hablar y más viendo al señor de al lado gritar 'hijo de puta' insistentemente.

Al descanso no aguanta más y se va del pabellón. "Subo las escaleras de la grada, le digo a un señor que el espectáculo es lamentable y voy hacia la salida. Me contengo unos metros para que no se me salten las lágrimas antes de salir a la calle y, cuando ya he cruzado la verja, empiezo a llorar".

Se pregunta si es débil, tiene la piel fina o es sensible, reflexiona sobre si de verdad la pareja arbitral había hecho tan mal partido para merecer tanto odio y defiende la labor de los colegiados, que intentan acertar en sus decisiones. Y entonces recuerda el cartel de la entrada con el código de comportamiento: "Los mensajitos y pancartas de 'no a la violencia' y 'respeto por todos los participantes' no sirven de nada si no se actúa en consecuencia, de forma contundente, cada semana. Si las directivas, los entrenadores, los responsables, los padres… no hacen nada, los valores se quedan ahí, en el póster de la puerta.

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"Este no es un caso aislado, situaciones parecidas se viven cada fin de semana por toda la geografía española. Sin ir más lejos, hace apenas cuatro semanas agredieron a un compañero árbitro en un partido de 3ª FEB en Fuerteventura. Este relato es solo mi manera de poner palabras a algo que no había sentido antes en un partido de baloncesto. Parece que ahora, desde el otro lado, con otra perspectiva, me resulta más fácil escribir", concluye Elena.