Qué es el 'March Madness', por qué nunca nadie acierta el cuadro y el camino de Aday Mara hacia el título nacional de la NCAA

Aunque perdió la final de la conferencia Big Ten de forma sorprendente ante Purdue, séptimo de la Liga regular, los Wolverines de Aday Mara estarán en el March Madness para ganar el título nacional. Los 32 ganadores de su conferencia se clasifican automáticamente, pero un comité de selección elige a los 36 restantes en función de sus méritos en la temporada. Y Michigan terminó con un récord de 29-2 la campaña regular y es el tercer favorito de los expertos, por lo que iba a ser uno de los equipos seleccionados.

Y así fue. En el Selection Sunday (domingo de selección), una vez terminadas las finales de conferencia, la NCAA desveló el cuadro oficial del torneo.

¿Qué es el March Madness?

Traducido literalmente es la Locura de Marzo. Y no es para menos. Son 68 equipos en un cuadro de eliminación directa, pero comienza con el 'first four', es decir, los cuatro primeros partidos, de los que salen los cuatro últimos integrantes del cuadro de 64. Y de ahí, precisamente, saldrá el primer rival de Aday Mara. Es a eliminación directa, es decir, victoria o a casa.

En Estados Unidos es toda una religión y un torneo seguido por millones de personas por su emoción, porque ahí están las estrellas de la NBA de dentro de unos meses y por el ingente número de sorpresas que se dan al ser a partido único. De hecho, jamás nadie ha acertado el cuadro completo en Estados Unidos y no será por falta de incentivos. Hay que acertar 63 partidos de forma perfecta y, según la revista Forbes, la probabilidad de acertarlo es 1 entre 100.000.000.000. Eso, con conocimientos de baloncesto y sabiendo que es más probable que un equipo bien clasificado gane a otro peor, pero si hablamos de puro azar la probabilidad es 1 entre 9,2 quintillones (17 ceros).

El año pasado, por ejemplo, X (Elon Musk) y Uber Eats lanzaron el premio más jugoso de la historia: si alguien acertaba, tendría un viaje gratis a Marte en el futuro. Warren Buffet, el mejor inversor de la historia, llegó a ofrecer 1 billón de dólares si alguien lo acertaba.

Entre los jugosos premios, las sorpresas y la calidad del torneo, el March Madness es una de las mejores competiciones del planeta.

El camino de Aday Mara

Los favoritos, en orden según el ranking del comité del torneo son Duke, Arizona, Michigan, Florida, Houston y UConn. Es decir, los Wolverines, si la predicción se cumple (siempre hay sorpresas), llegarían hasta la Final Four de Indianapolis, si bien hasta hace pocas semanas eran el máximo favorito al título.

El camino de Aday Mara comienza el 19, en tres días, cuando se enfrentará a Howard o UMBC (donde juega el andaluz José Tanchyn), que disputan el 'first four' este martes, y que, sea cual sea el rival, son muy favoritos ya que ambos rivales juegan en una conferencia más floja y son el 16º favorito de su lado del cuadro. Es decir, el que menos posibilidades tiene.

Si pasa, se medirá a Georgia (8º favorito del lado del cuadro Midwest Regional) o Saint Louis (9), el 21 de marzo. El 27, los peores rivales serían Alabama (4) o Texas Tech (5) y después llegarían Virginia (3) o Iowa St. (2), la universidad del español Álvaro Folgueiras, el 29 de marzo.

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En caso de pasar, se clasificarían para la Final Four de Indianapolis donde, si se cumplen los pronósticos, tendrían como rival a Arizona, Purdue (quién les ganó este domingo) o Gonzaga, la universidad de Mario Saint-Supéry, el 4 de abril; y la final el 6 de abril.