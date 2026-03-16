Oficial: José Luis Oltra se convierte en el nuevo entrenador de la SD Huesca

Jornada de mucho movimiento y de toma de decisiones en la SD Huesca. Ni 24 horas después de la derrota en Málaga (5-3) y tras la destitución del entrenador Jon Pérez Bolo y del director deportivo Ángel Martín González, el club azulgrana ha reaccionado con rapidez y ya ha hecho oficial la llegada de un nuevo técnico para el primer equipo.

El elegido es José Luis Oltra, que se hará cargo del banquillo oscense hasta el final de la presente temporada. El técnico valenciano llega acompañado por Francisco Blasco como segundo entrenador y dirigirá su primera sesión de trabajo este mismo lunes a partir de las 17.00.

Con su incorporación, la entidad altoaragonesa apuesta por un entrenador con muchos galones en el fútbol español. Oltra ha dirigido más de 80 partidos en Primera División de España y supera los 400 encuentros en Segunda División de España, una categoría que conoce a la perfección.

En su trayectoria destacan dos ascensos a la máxima categoría del fútbol español. El primero lo logró en la temporada 2008-2009 con el CD Tenerife y el segundo en la campaña 2011-2012 al frente del Deportivo de La Coruña. A lo largo de su carrera también ha pasado por clubes como el Levante UD, UD Almería, RCD Mallorca, Granada CF, Racing de Santander o el CF Fuenlabrada.

Su experiencia también incluye una etapa internacional en el AEK Larnaka, con el que alcanzó los octavos de final de la UEFA Conference League en la temporada 2022-2023. Posteriormente formó parte del cuerpo técnico del Sevilla FC y dirigió al CD Eldense en el tramo final de la pasada campaña.

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El nuevo preparador azulgrana destaca por su capacidad de liderazgo, su apuesta por un fútbol "asociativo" y su amplio conocimiento de la categoría. Con su llegada, la SD Huesca busca abrir una nueva etapa en el banquillo y reaccionar en este tramo decisivo de la temporada, en la que no logra salir de los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion. Una zona baja que cada jornada que pasa está más en llamas.