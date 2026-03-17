La mujer sigue siendo minoritaria en el deporte en Aragón: solo un 20% de federadas

El deporte continúa siendo un ámbito mayoritariamente masculino. También en Aragón, donde el avance ha sido mínimo en los últimos años. Así se desprende de los datos que el Gobierno de Aragón presentó en la reciente jornada formativa y de reconocimiento para entidades comprometidas con la igualdad, muy similares a las del último diagnóstico, que databa de 2019.

Para elaborar ese nuevo diagnóstico, el ejecutivo ha preguntado a las 55 federaciones deportivas presentes en la comunidad y ha obtenido respuesta de 37 de ellas, el 67%. El estudio analiza la participación deportiva, la representación en órganos de decisión, en roles técnicos y las políticas de igualdad adoptadas.

La conclusión es que el deporte en Aragón, tanto en su práctica como en sus ámbitos directivos y de decisión, sigue siendo mayoritariamente masculino. Del total de 141.497 licencias que suman las 37 federaciones que respondieron al estudio, 113.516 son masculinas y 27.981, femeninas. La proporción es 80-20.

En cuanto a la representación en órganos de gobierno, en las asambleas generales de dichas federaciones solo hay 230 mujeres del total de 1.021 personas que las componen, un 22,5%, mientras que en las juntas directivas la proporción sube al 27,2%, 80 mujeres del total de 294 directivos.

También en cuanto al personal técnico y deportivo la presencia femenina es muy pequeña. Del total de 6.115 entrenadores de estas 37 federaciones, solo 1.087 son mujeres, el 17,8%. Entre árbitros y jueces son 655 mujeres de un total de 2.847, el 23%.

De estas 37 federaciones menos de la mitad, el 43%, tienen un plan de igualdad aprobado, 10 están en proceso y 11 no lo tienen. Casi el mismo porcentaje, un 45%, poseen un mecanismo de seguimiento y evaluación, mientras que casi un 54% no poseen sistemas formales de evolución o seguimiento de los planes de igualdad.

La variación con respecto al estudio anterior, de 2019, es mínima. Entonces, de las 127.022 licencias deportivas que existían en la comunidad, el 18% (22.337), pertenecían a mujeres. En cuanto al personal técnico, el porcentaje femenino era del 19%, 736 de 3.964. Por lo que respecta a jueces y árbitros era del 29%, 990 de 3.400. En ese momento solo el 15% de las personas que formaban parte de las juntas de las federaciones deportivas aragonesas eran mujeres.

Por eso, el Gobierno de Aragón concluye que “los datos muestran avances en la incorporación de la igualdad en la gestión deportiva, pero también evidencian que aún queda camino por recorrer”. Para continuar avanzando, el ejecutivo se marca como retos principales aumentar la participación femenina, impulsar más entrenadoras y árbitras, mejorar la presencia de mujeres en órganos de decisión y reforzar la visibilidad del deporte femenino.