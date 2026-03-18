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La Agrupación Artística Aragonesa organiza un evento para destacar el ajedrez femenino este domingo 22 de marzo

En el centro Mariano de la Gasca, la Agrupación Artística Aragonesa celebrará el 'Gambito de dama' con un torneo femenino, una charla sobre cine y ajedrez, y partidas simultáneas

Amelia Burillo será homenajeada este fin de semana.

Amelia Burillo será homenajeada este fin de semana. / Laura Trives / EPA

Paula Marco

Zaragoza

La Agrupación Artística Aragonesa celebra este fin de semana una jornada para destacar el papel de las ajedrecistas con diferentes actividades que incluyen unas simultáneas, una charla con una cineasta aragonesa, un torneo relámpago y el homenaje a toda una institución del club y del ajedrez aragonés. Amelia Burillo que, con 90 años recién cumplidos, continúa en activo y es la aragonesa federada de mayor edad.

Cartel del evento de este fin de semana.

Cartel del evento de este fin de semana. / SERVICIO ESPECIAL

Bajo el nombre de 'Gambito de dama', el centro situado en Mariano de la Gasca 23, la cita es este domingo 22 de marzo a partir de las 16.30 horas. Desde ese momento y hasta las 19.30 se celebrará el I Torneo femenino de la Agrupación con 7 rondas, ritmo rápido 5+3 y abierto tanto a federadas como a no federadas.

De 17.00 a 18.00 horas habrá una charla con la cineasta aragonesa Vicky Calavia para descubrir cómo el ajedrez femenino ha sido representado en la gran pantalla. Y la tarde se cerrará con la gran final, unas partidas simultáneas desde las 18.00 horas frente a la Maestra mexicana afincada en Aragón Gisela Roque.

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Esta última actividad es la única que no requiere inscripción. Todas son gratuitas pero el aforo es limitado y tanto el torneo como la charla con Calavia requieren de inscripción previa en la web de la Agrupación Artística Aragonesa.

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