La Agrupación Artística Aragonesa organiza un evento para destacar el ajedrez femenino este domingo 22 de marzo
En el centro Mariano de la Gasca, la Agrupación Artística Aragonesa celebrará el 'Gambito de dama' con un torneo femenino, una charla sobre cine y ajedrez, y partidas simultáneas
La Agrupación Artística Aragonesa celebra este fin de semana una jornada para destacar el papel de las ajedrecistas con diferentes actividades que incluyen unas simultáneas, una charla con una cineasta aragonesa, un torneo relámpago y el homenaje a toda una institución del club y del ajedrez aragonés. Amelia Burillo que, con 90 años recién cumplidos, continúa en activo y es la aragonesa federada de mayor edad.
Bajo el nombre de 'Gambito de dama', el centro situado en Mariano de la Gasca 23, la cita es este domingo 22 de marzo a partir de las 16.30 horas. Desde ese momento y hasta las 19.30 se celebrará el I Torneo femenino de la Agrupación con 7 rondas, ritmo rápido 5+3 y abierto tanto a federadas como a no federadas.
De 17.00 a 18.00 horas habrá una charla con la cineasta aragonesa Vicky Calavia para descubrir cómo el ajedrez femenino ha sido representado en la gran pantalla. Y la tarde se cerrará con la gran final, unas partidas simultáneas desde las 18.00 horas frente a la Maestra mexicana afincada en Aragón Gisela Roque.
Esta última actividad es la única que no requiere inscripción. Todas son gratuitas pero el aforo es limitado y tanto el torneo como la charla con Calavia requieren de inscripción previa en la web de la Agrupación Artística Aragonesa.
- Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
- Oficial: José Luis Oltra se convierte en el nuevo entrenador de la SD Huesca
- Unas cámaras térmicas con 'alto grado de detalle' grabaron el asesinato de Plasencia de Jalón
- Lalo cierra el fichaje del atacante Jaume Jardí por el Real Zaragoza para las tres próximas temporadas
- La gesta del Córdoba que dibuja el camino del Real Zaragoza: 'Fue una cuestión de confianza y de creer
- Un colegio de Zaragoza, premiado a nivel nacional por reinventar el uso de las pantallas en el aula desde Infantil
- Francho, capitán del Real Zaragoza, lleva casi cuatro meses jugando con el menisco roto
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde