El Arsenal, a cuartos y candidato a todo

Líder destacado en la Premier League, en la final de la Copa de la Liga, vivo en la FA Cup y ahora también entre los ocho mejores equipos de Europa. El Arsenal hizo los deberes ante el Bayer Leverkusen, sentenció la eliminatoria en casa y está por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Champions League (2-0).

Pese al 1-1 de la ida, logrado de milagro por un dudoso penalti en los últimos minutos, y haber hecho en Leverkusen uno de los peores partidos del año, el Arsenal se reafirmó en casa, donde han ganado sus cinco partidos europeos de esta temporada.

Asalto total

Los 'gunners' siempre merecieron el triunfo y la primera parte fue un total asalto a la portería de Janis Blaswich, el auténtico culpable de que los alemanes se mantuvieran durante tantos minutos en la pomada por estar en cuartos.

Blaswich hizo varios paradones de mucho mérito, incluidos dos a Leandro Trossard que retrasaron el 1-0 para los de Mikel Arteta, que pese a que no se movía el marcador estaba muy contento con lo que veía en el césped. Su equipo era dueño y señor del partido y era cuestión de tiempo que el gol cayera por su propio peso.

Las casi 60 000 personas presentes en el Emirates Stadium tuvieron que esperar hasta el minuto 36 para que Eze abriera la lata. El inglés bajó una pelota en la frontal del área y fusiló a Blaswich para convertir el dominio en gol.

Rice sella el triunfo

Ahora sí, el Arsenal respiró tranquilo, pero eso no implicó que redujeran marchas. Salieron a la segunda mitad con la misma intensidad y tras rondarlo un par de veces, el Emirates estalló de nuevo cuando Declan Rice recogió una pelota suelta a treinta metros de la portería, se adentró hasta la frontal del área y conectó un disparo ante el que Blaswich solo pudo hacer la estatua.

Ahora sí, colorín colorado, el Arsenal estará en cuartos de final y vivo para lograr el póker que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol inglés.

El equipo de Arteta se enfrentará en cuartos al Sporting de Portugal, que -después de perder 3-0 en Noruega- levantó la eliminatoria al Bodo/Glimt al forzar la prórroga y golearlo por 5-0.