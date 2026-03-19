El Celta elimina al Lyon y avanza a cuartos de la Europa League

Con lágrimas en los ojos. El celtismo llora de alegría tras conseguir un histórico pase a cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez lograron esta tarde una proeza de tamaño heroico en el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon: un 0-2 que gritaron hasta desgañitarse cerca de 3.000 celtistas en el Groupama Stadium y una multitud desde cada rincón del mundo celeste. Javi Rueda anotó el primer tanto visitante tras una buena jugada entre Carreira y Hugo Álvarez en el minuto 61 y Jutglá finiquitó la eliminatoria en el 92 al definir a la perfección un uno para uno. Los vigueses se llevaron un choque que, a pesar del resultado, estuvo marcado igualmente por una mala actuación arbitral. No se señaló un penalti claro al comienzo de la cita y el colegiado señaló faltas con tarjeta que enervaron a la parroquia celeste. Con todo, expulsó en el minuto 18 a Moussa Niakhaté dejando a los galos con uno menos.

En pleno mes de Reconquista, el Celta ha conseguido esta tarde lo que jamás había logrado antes: eliminar a un conjunto francés en una eliminatoria europea. Lo ha hecho además con letras mayúsculas, pues el Olympique de Lyon era uno de los favoritos para llevarse la Europa League. Sin ir más lejos, los galos fueron los primeros clasificados en la fase regular de la competición continental.

«El favoritismo del Lyon no nos tiene que hacer sentir pequeños», proclamó Claudio Giráldez antes del duelo de ida en Balaídos, que se saldó con un 1-1. Lejos de ello, los celestes se hicieron gigantes en un Groupama Stadium que no estaba lleno de aficionados locales, pero en el que rugieron como verdaderos leones casi 3.000 aficionados del Celta, el mayor desplazamiento de la historia del club.

El técnico louriñés, como ya es costumbre, sorprendió con dos novedades en el once inicial: apostó por Fer López y por Pablo Durán en detrimento de Iago Aspas y Jutglà. Pocos se esperaban la suplencia del moañés, aunque tanto él como el ariete catalán salieron en la segunda mitad.

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