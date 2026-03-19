Pol Oriach afronta el 3.000 en el Mundial de Polonia

Pol Oriach ya está en Polonia para la disputa del Mundial de short track en pista cubierta. El atleta de Albelda, que hasta hace escasos días no sabía si estaba clasificado ya que tuvo que esperar a la última actualización del ranking de World Athletics, pero finalmente sí que competirá en la ciudad polaca de Torun y no se conforma solo con saltar a la pista, ya que llega en un buen momento de forma.

El altoaragonés competirá este sábado a las 19.22 horas de este sábado en la prueba de 3.000 metros, a la que llega con el 13º mejor marca de los 15 participantes. Será su debut como internacional absoluto en un Mundial indoor.

Por su parte, Christian Iguacel, aragonés internacional por Bélgica, también estará en Torun, pero todavía no sabe si competirá en el relevo mixto o en el 4x400, donde su selección es una de las más firmes candidatas a conseguir una medalla.

Si el de Javierre de Bielsa compite el relevo mixto lo hará en final directa el sábado a las 12.00 horas y, en caso de competir en el 4x400 masculino, tendrá la semifinal a las 10.48 horas del domingo y la final, a las 20.26 horas.

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En cuanto al resto de la delegación española, el vallista Quique Llopis y el mediofondista Mohamed Attaoui lideran las esperanzas de la selección, ante las ausencias de Fátima Diamé en longitud (por no lograr la mínima), Ana Peleteiro (embarazo) y Jordan Díaz en triple salto, que no compite desde agosto. Aún más difícil es alcanzar un oro que no logra la selección española desde que Mariano García venció en los 800 metros en 2022. El murciano competirá en Torun en los 1.500 metros, pero lejos de los favoritos en cuanto a marcas.