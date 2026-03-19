Sergio García y Jon Rahm brillan en el arranque del LIV Golf en Sudáfrica

El LIV Golf Sudáfrica arrancó este jueves en el The Club at Steyn City con muchos de los protagonistas de la última jornada en Singapur, y que mantienen su juego afinado en el torneo que pisa por primera vez suelo sudafricano.

Y el ganador de la semana pasada, el estadounidense Bryson DeChambeau sigue mostrando un juego demoledor que le ha llevado al liderato después de la primera jornada, con vuelta de 63 golpes (-8), aunque en este primer día compartiendo los honores con su compatriota, Charles Howell III.

Buen arranque de los norteamericanos, con el ídolo local pisandole los talones, Branden Grace y el castellonense Sergio García, en la tercera plaza, después de una primera tarjeta de 64 golpes (-7), que ha llevado al de Borriol a las primeras posiciones, después de no dejarse ver en los primeros puestos en las primeras semanas de competición.

Rahm, de nuevo arriba

El que ya es un habitual en la lucha por la victoria o siempre en la zona más alta de la clasificación es el vasco Jon Rahm, que firmaba 65 golpes, para situarse en la quinta plaza provisional, junto al estadounidense, Talor Gooch.

También buenas noticias para el barcelonés David Puig, que después de una semana alejado de los primeros puestos en Singapur, ha empezado con fuerza el torneo sudafricano para ocupar una destacada séptima plaza, después de entregar una tarjeta de 66 golpes, con seis birdies y un solo bogey.

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Respecto a los otros dos españoles de los ‘Fireballs’, Josele Ballester perdía el impulso que dio en Singapur y caía en la primera jornada al puesto 33, con vuelta de 69 golpes (-2). El que no acaba de arrancar es Luis Masaveu, que sigue siendo la pieza más débil del equipo de Sergio García, después de acabar la primera jornada, con 70 golpes (-1).