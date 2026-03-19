Zaragoza acoge este fin de semana el Campeonato de España de selecciones autonómicas femeninas de fútbol sub-16 y sub-14

Zaragoza acoge entre esta viernes y este domingo la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas femeninas de Segunda División en las categorías sub-16 y sub-14. La competición se disputa en la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle y reunirá a diez federaciones territoriales que lucharán por dos plazas de ascenso a Primera División: Cantabria, Navarra, La Rioja, Murcia, Melilla —solo en categoría sub-14—, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Canarias y Aragón.

Este destacado evento reunirá a más de quinientas deportistas, que competirán y convivirán durante todo el fin de semana en las instalaciones federativas, convirtiendo a Aragón en el epicentro del fútbol formativo femenino nacional.

La celebración de este campeonato supone una excelente oportunidad para poner en valor el talento, el esfuerzo y la dedicación de las jóvenes futbolistas, al tiempo que refuerza el compromiso de la Real Federación Aragonesa de Fútbol con el impulso y desarrollo del fútbol base femenino en la comunidad.

La selección aragonesa debutará este viernes 20 de marzo en el campo Pedro Sancho. El combinado sub-14 se enfrentará a La Rioja a las 10.00 horas, mientras que el equipo sub-16 jugará ante Baleares a las 12.30.

El sábado será el turno nuevamente de la sub-14, dirigida por Alejandro García, que se medirá a Cantabria a las 10.00 horas. El domingo cerrará la participación aragonesa la selección sub-16, entrenada por Javier González, frente a La Rioja (12.30 horas).