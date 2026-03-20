Aday Mara y Michigan superan el trámite ante Howard con la versión más completa del zaragozano y avanzan en el March Madness

Los Michigan Wolverines de Aday Mara superaron el trámite ante Howard (101-80) y pasaron la primera ronda del March Madness, el torneo a eliminación directa y partido único por el título de la NCAA universitaria.

El tercer favorito al título y número 1 de su lado del cuadro se impuso al número 16 en el duelo más desigual de todos (de hecho, solo una vez en la historia ganó el 16º al 1º) pero no sin una dosis de sufrimiento en la primera parte por el acierto de tres puntos de Howard, que logró 10 de 16 triples.

Sin embargo, en el comienzo de la segunda mitad, un 12-1 de parcial en tan solo cinco minutos y la bajada de porcentajes de su rival le dio una ventaja de 18 puntos que ya fue definitiva.

Aday Mara, con más minutos en este tramo ya decisivo de la temporada, sigue demostrando su importancia en el equipo y su comienzo de duelo, con un alley-oop a segundos del salto inicial, ya fue un aviso del encuentro que venía. Jugó 21 minutos en los que anotó 19 puntos con solo dos tiros fallados, capturó 7 rebotes y dio 6 asistencias. Además, puso 3 tapones y solo perdió un balón. Dominó la pintura y estuvo muy bien secundado por un impecable Morez Johnson, que sumó 21 puntos sin fallo más que un tiro libre con 10 rebotes.

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El siguiente rival de Michigan será Saint Louis (9), que venció con contundencia a Georgia (8) por 102 a 77, este sábado a las 17.10 hora española en la segunda ronda, la equivalente a treintaydosavos de final.