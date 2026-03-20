De la Fuente convoca a Joan Garcia en la última lista de España antes del Mundial

Luis de la Fuente ha decidido convocar a Joan Garcia (FC Barcelona) para la última lista de convocados de España previa al Mundial. El seleccionador nacional ha decidido tirar por la calle de en medio convocando cuatro porteros por primera vez, manteniendo la confianza en sus clásicos Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad), pero también incorporando al guardameta catalán.

"Las costumbres están para romperlas y hemos decidido que era el momento de traer a estos cuatro grandes porteros. Les conocemos a los cuatro, pero queremos verles compitiendo, conviviendo y entrenando", ha explicado el seleccionador, sin entrar en excesivos detalles sobre un decisión con aires salomónicos y remarcando que Joan Garcia es "un grandísimo portero".

La lista de 27 convocados para los amistosos contra Serbia (27 de marzo) y Egipto (31 de marzo) contiene varias novedades más. Entran por primera vez el central Cristhian Mosquera (Arsenal) y los extremos Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (Osasuna). También regresa el interior Carlos Soler (Real Sociedad), que no iba a la selección desde el Mundial de Catar 2022.

Los 27 convocados Porteros : Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia.

: Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia. Defensas : Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo.

: Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas : Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals.

: Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals. Delanteros: Lamine, Yeremy Pino, Baena, Barrenetxea, Víctor Muñoz, Oyarzabal, Ferran y Borja Iglesias.

Siete jugadores del Barça convocados

En total, De la Fuente ha citado a siete jugadores del Barça: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal y Ferran Torres. El azulgrana es, de largo, el equipo con más representantes en la selección. Eric Garcia, pese a la gran temporada que está completando y a su valiosa polivalencia defensiva, continúa fuera de los planes del seleccionador riojano, al igual que Alejandro Balde.

Dani Carvajal (Real Madrid), un futbolista clave para el seleccionador, sigue fuera ante los escasos minutos que ha tenido con tras sus dos graves lesiones. También se vuelve a quedar fuera el capitán Álvaro Morata (Como), que no juega un partido como titular con su club desde noviembre y que parece ya casi sin opciones de estar en la cita mundialista. Tampoco figuran habituales como Dani Vivian (Athletic), Aleix García (Leverkusen) y Robin Le Normand (Atlético).

Estos 27 jugadores se concentrarán el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para los dos amistosos de esta ventana. Serbia en La Cerámica (viernes 27) y Egipto en el RCDE Stadium (martes 31) serán los rivales de España, después de que la guerra en Irán haya obligado a cancelar la minigira por Catar que incluía la disputa de la cancelada Finalissima contra Argentina. Sobre este último partido, De la Fuente insistió mucho en que su voluntad unívoca era jugarlo, "en Doha, en Buenos Aires, en Miami o donde nos hubieran dicho", lamentando que no haya sido posible su disputa.

Bajas importantes por lesión

Esta convocatoria estaba condicionada por las bajas por lesión de tres jugadores fundamentales para Luis de la Fuente: los centrocampistas Fabián Ruiz (PSG) y Mikel Merino (Arsenal) y el delantero Nico Williams (Athletic). Tampoco está apto todavía Pablo Barrios (Atlético), que se hizo un hueco en los últimos parones como premio a su gran año, ni por supuesto Samu Aghehowa (Oporto), fuera de las quinielas desde que hace mes y medio se rompió el cruzado.

Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto. / ZIPI ARAGON / EFE

Marc Pubill (Atlético), que arrastra molestias, no entra finalmente en la que hubiese sido su primera convocatoria. De la Fuente confirmó que el central catalán entraba en sus planes para esta ventana, pero que la información médica trasladada por club recomendaba no convocarle. "Preservamos la salud de los futbolistas", ha querido destacar.

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La siguiente convocatoria que ofrezca De la Fuente será ya la del Mundial. Es más que posible que, como hizo en la Eurocopa 2024, convoque de inicio más de los 26 futbolistas reglamentarios para posteriormente hacer descartes, especialmente si hubiera varios convocados que tuvieran que jugar la final de la Champions, el 31 de mayo. Irak (4 de junio, Riazor) y Perú (8 de junio, Puebla, México) serán a priori los últimos rivales previos a la cita de EEUU, México y Canadá.