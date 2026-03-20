El Teruel mide su estado de gracia ante el Alcorcón

El Teruel, quinto en la clasificación y con aspiraciones para jugar playoff de ascenso, recibe este sábado a las 18.30 horas en Pinilla al Alcorcón, un rival del que se esperaba más y que está en mitad de la clasificación, por lo que el Teruel debería alzarse con el triunfo en casa para seguir en lo alto de la tabla del grupo segundo de Primera RFEF en el que el Tarazona jugará el domingo (20.30) en Murcia.

El cuadro aragonés, inmerso en un estado de gracia tras siete jornadas consecutivas sin perder, mide sus fuerza contra un conjunto alfarero que no está rindiendo de acuerdo a lo que esperaba, ya que figuraba entre los serios candidatos al ascenso.

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En Segunda RFEF, dos equipos aragoneses entran en liza esta tarde. Especialmente atractivo será el duelo que enfrentará (18.00) al Ebro, una de las revelaciones del curso, con el líder, el Real Unión en feudo vasco. Los arlequinados, a las puertas del playoff, se encuentran en un gran momento y buscarán sorprender al cuadro irundarra, que aventaja en seis puntos al segundo. Por su parte, el Utebo, que cierra las posiciones de promoción de ascenso, visita a la SD Logroñés (17.00).