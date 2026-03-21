El CBZ sella la permanencia en Segunda FEB a falta de cuatro jornadas

El CBZ logró una importante victoria en la pista del Mataró por 58-84 con la que consiguió su primer gran objetivo del año, sellar la permanencia en Segunda FEB a falta de cuatro jornadas para el final, y que le permite soñar con el playoff porque tres de esos cuatro partidos que quedan los afrontará en casa.

El triunfo en la siempre complicada pista de Mataró no fue sencillo. El conjunto catalán se jugaba la vida y eso se notó desde el salto inicial, pero los de Toño Martín ofrecieron una lección de madurez competitiva, construyendo la victoria desde una defensa impecable durante los 40 minutos.

El plan defensivo fue clave: intensidad, disciplina y trabajo colectivo para frenar a una de las grandes amenazas de la categoría, Juanola (4 puntos) se quedó muy por debajo de su media habitual de 19 puntos. El dominio del rebote terminó de inclinar la balanza, todo ello además con las importantes bajas de Alvarado y Juampe Jiménez.

Desde ahí, el partido se rompió en los momentos clave. El CBZ salió arrollador (10-27 en el primer cuarto) y remató con autoridad en el último (13-28), mostrando una superioridad clara en los tramos decisivos. En lo individual, brillaron varios nombres propios: Kolo firmó un doble-doble (10 puntos y 12 rebotes), Arjol completó un partido total (14 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) y Zhao lideró la anotación con 21 puntos.