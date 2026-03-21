El Utebo recupera las buenas sensaciones con una victoria ante la SD Logroñés y sigue arriba (1-2)

El Utebo FC se ha impuesto a la SD Logroñés (1-2) y ha recuperado las buenas sensaciones en la zona alta de Segunda RFEF después de cuatro partidos sin ganar. Los de Juan Casajús se han puesto por delante con un gol en propia de los locales en el minuto 35 y han mantenido el resultado hasta que, en el 47, David Marín ha ampliado la ventaja con el segundo.

Carlos Beitia, con el balón durante el encuentro en Logroño. / Utebo FC

En los minutos finales, el conjunto riojano le ha quitado la tranquilidad al Utebo con un gol en 82. Sin embargo, el equipo visitante ha logrado imponerse y obtiene una victoria que lo deja en tercera posición con 48 puntos, a dos del Alavés B, que es segundo. Aun así, el liderato sigue en manos de un Real Unión que se escapa a 11 puntos de los aragoneses después de la victoria ante el Ebro y que será el próximo rival que visite a los uteberos en Santa Ana.

El Ebro recibe un severo correctivo del líder

El CD Ebro ha perdido este sábado en Irún bajo un abultado marcador. El conjunto arlequinado ha caído en su visita al líder, el Real Unión (4-0), y ha roto así una gran dinámica de 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Tras una primera parte sin goles en la que los aragoneses han sabido mantener la igualdad ante uno de los mejores combinados de la categoría, el conjunto vasco ha salido en la segunda mitad poniendo una marcha más y no ha dado opciones de ningún tipo a su rival con cuatro tantos que ponen fin al ascenso meteórico del Ebro en la tabla.

En este sentido, los de Javi Genovés llevaban desde el 6 de diciembre del pasado año sin perder y, hasta la presente jornada, habían sumado 27 puntos de los 39 disputados. Con la derrota, el conjunto aragonés se queda en la misma posición, sexto, a 5 puntos de los puestos de promoción y a falta de varios partidos por disputarse esta jornada.

El próximo fin de semana, el CD Ebro recibirá al Gernika, que ronda la media tabla en el Grupo 2 de Segunda Federación y pasa por una mala racha. Los vascos han caído este sábado ante el Náxara y llevan seis derrotas y un empate en los últimos siete duelos.