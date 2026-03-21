El CD Teruel pierde en casa con remontada del Alcorcón y sale de los puestos de 'playoff' (1-2)

El CD Teruel ha dejado escapar tres puntos en casa este sábado. El conjunto aragonés ha perdido contra el Alcorcón (1-2), rival directo por el acceso a la zona noble, y pierde así el puesto de promoción que había obtenido tras una racha de siete partidos sin conocer la derrota.

Los jugadores del Teruel celebran el gol ante el Alcorcón. / CD Teruel

Los de Vicente Parras se han puesto por delante en el tiempo de descuento de la primera parte gracias a un gol de Manel Royo en el 49 y, en la segunda mitad, el conjunto madrileño le ha dado la vuelta al partido con dos tantos, en el 69 y en el 89, y se ha llevado tres puntos muy valiosos para los intereses turolenses.

Con la derrota, el Teruel se queda sexto, a solo dos puntos del playoff, y se encuentra con la derrota por primera vez desde el 25 de enero tras haber sumado 13 puntos de 21 en los pasados siete duelos. La próxima jornada, los aragoneses visitarán al Betis Deportivo, que ocupa plaza de descenso en el Grupo 2 de Primera Federación.