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Los Michigan Wolverines de Aday Mara apalizan a Saint Louis y avanzan al 'Sweet 16' de la NCAA

El zaragozano vuelve a hacer un gran partido y deja una acción para el recuerdo ante Robbie Ávila

Aday Mara finaliza el alley-oop de espaldas de la primera mitad en el choque ante Saint Louis.

Aday Mara finaliza el alley-oop de espaldas de la primera mitad en el choque ante Saint Louis. / Michigan Wolverines

A. Bobed

Zaragoza

Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya están en el 'Sweet 16', la ronda de octavos de final del 'March Madness' de la NCAA, y esperan rival para la eliminatoria, que se disputará en Chicago y que saldrá del duelo de este domingo entre Alabama y Texas Tech, cuarto y quinto favorito del lado de cuadro de Michigan, que es el número 1 para llegar a la final a cuatro.

Los Wolverines se impusieron a Saint Louis (95-72) en la segunda ronda con más suficiencia que en la primera contra Howard pese a tener un enfrentamiento más complicado frente al noveno favorito.

En el tramo final de la primera mitad rompió el duelo y en el segundo tiempo se impuso la calidad tanto individual como colectiva de Michigan, un equipo muy superior y que no dio lugar a la sorpresa.

Y Aday Mara, en su línea. Anotó 16 puntos, siendo el segundo máximo anotador de su equipo tras Yaxel Lendeborg, capturó 5 rebotes, dio 5 asistencias, puso 4 tapones y robó un balón.

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Además, volvió a dejar grandes acciones individuales, como un alley-oop de espaldas y una jugada al poste en la que amagó el pase, volviendo loco a su defensor, el mexicano Robbie Ávila, y anotando.

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