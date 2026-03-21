Los Michigan Wolverines de Aday Mara apalizan a Saint Louis y avanzan al 'Sweet 16' de la NCAA

Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya están en el 'Sweet 16', la ronda de octavos de final del 'March Madness' de la NCAA, y esperan rival para la eliminatoria, que se disputará en Chicago y que saldrá del duelo de este domingo entre Alabama y Texas Tech, cuarto y quinto favorito del lado de cuadro de Michigan, que es el número 1 para llegar a la final a cuatro.

Los Wolverines se impusieron a Saint Louis (95-72) en la segunda ronda con más suficiencia que en la primera contra Howard pese a tener un enfrentamiento más complicado frente al noveno favorito.

En el tramo final de la primera mitad rompió el duelo y en el segundo tiempo se impuso la calidad tanto individual como colectiva de Michigan, un equipo muy superior y que no dio lugar a la sorpresa.

Y Aday Mara, en su línea. Anotó 16 puntos, siendo el segundo máximo anotador de su equipo tras Yaxel Lendeborg, capturó 5 rebotes, dio 5 asistencias, puso 4 tapones y robó un balón.

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Además, volvió a dejar grandes acciones individuales, como un alley-oop de espaldas y una jugada al poste en la que amagó el pase, volviendo loco a su defensor, el mexicano Robbie Ávila, y anotando.