Este es el restaurante de Zaragoza que ha elegido Josep Pedrerol en su viaje a la ciudad: "Una visita de Champions"

Josep Pedrerol más de una vez en televisión ha mostrado su cariño tanto por Zaragoza como por el Real Zaragoza, al que desea que se salve en Segunda División y que algún día pueda volver a Primera.

Y en una reciente visita a Zaragoza ha comido en uno de los restaurantes famosos por su gran servicio, sus caracoles y por el ternasco, entre otras especialidades.

El propio restaurante ha subido una foto a su cuenta de Instagram con un sonriente Josep Pedrerol y con un mensaje con claros guiños futboleros.

"¡Ayer tuvimos una visita de Champions! Josep Pedrerol de El Chiringuito vino a comprobar si en Casa Pedro somos de jugar al toque o de ataque directo. ¡Y parece que la experiencia fue un auténtico golazo!", escribió el restaurante.

"¡Gracias por elegirnos durante tu visita a Zaragoza y por compartir un buen rato con nosotros", concluyó.

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Casa Pedro ha tenido también otras visitas ilustres. Por ejemplo, estuvo el afamado cineasta Pedro Almodóvar, la televisiva Adriana Abenia o el actor Javier Gutiérrez.