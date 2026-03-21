Este es el restaurante de Zaragoza que ha elegido Josep Pedrerol en su viaje a la ciudad: "Una visita de Champions"
El presentador de El Chiringuito ha comido en un clásico establecimiento del centro
Josep Pedrerol más de una vez en televisión ha mostrado su cariño tanto por Zaragoza como por el Real Zaragoza, al que desea que se salve en Segunda División y que algún día pueda volver a Primera.
Y en una reciente visita a Zaragoza ha comido en uno de los restaurantes famosos por su gran servicio, sus caracoles y por el ternasco, entre otras especialidades.
El propio restaurante ha subido una foto a su cuenta de Instagram con un sonriente Josep Pedrerol y con un mensaje con claros guiños futboleros.
"¡Ayer tuvimos una visita de Champions! Josep Pedrerol de El Chiringuito vino a comprobar si en Casa Pedro somos de jugar al toque o de ataque directo. ¡Y parece que la experiencia fue un auténtico golazo!", escribió el restaurante.
"¡Gracias por elegirnos durante tu visita a Zaragoza y por compartir un buen rato con nosotros", concluyó.
Casa Pedro ha tenido también otras visitas ilustres. Por ejemplo, estuvo el afamado cineasta Pedro Almodóvar, la televisiva Adriana Abenia o el actor Javier Gutiérrez.
- Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
- El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: 'Disculpen las molestias
- El aeropuerto de Teruel va a ‘petar de éxito’: más suelo, más empresas y una expansión que no se detiene
- El nuevo “barrio” para mayores que se construye en Zaragoza y rompe todos los esquemas: “Las personas van a poder seguir creando sus proyectos de vida”
- Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: 'Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente
- Cierra por sorpresa el bar de 'El Hormiguero' en Zaragoza: 'Bajamos la persiana para volver a subirla más fuerte
- El club, presente en la última sesión del Real Zaragoza, que confirma las seis bajas para Riazor y con Agada de nuevo como descarte
- Lalo, director deportivo del Real Zaragoza: “No podemos tener un entrenador que diga ‘no quiero un chico de 20 años de la casa porque me tienes que traer otro’”