La selección aragonesa de fútbol femenino sub-14 vence a Cantabria con remontada y firma pleno (1-2)

La selección aragonesa sub-14 ha ganado este sábado a Cantabria (1-2) remontando y finaliza el Campeonato de España de selección autonómicas femeninas con doble victoria. Nada más comenzar el encuentro, Sara Borges avisó con un disparo lejano que se fue por encima del larguero cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego, imponiendo un fuerte ritmo desde el inicio.

Poco después, Marta dispuso de un balón franco dentro del área tras una indecisión defensiva cántabra, pero su disparo se marchó desviado por el palo derecho de la portera. Valeria, en una gran arrancada, se sacó un potente disparo desde fuera del área que batió a Natalia y abrió el marcador. Aragón llegaba con insistencia, aunque le faltaba filtrar el último pase para generar una ocasión clara. Hasta que Nadia, dentro del área, conectó un disparo cruzado imposible para la portera, logrando el 1-1.

Tras el descanso, Nadia volvió a tener una buena ocasión tras un rechace de la guardameta, que intervino de nuevo para evitar el tanto. Tatiana, en el minuto 43, estrelló un disparo en el poste desde unos veinte metros. El partido entró en una fase de ida y vuelta, sin que ninguno de los equipos lograra imponer su control, con llegadas constantes a ambas áreas.

El seleccionador aragonés introdujo cambios para dar mayor profundidad ofensiva y estabilidad defensiva. En los minutos finales, Elsa culminó la remontada con un gol decisivo tras un remate de cabeza en un saque de esquina, que supone el posible ascenso de Aragón a Primera División al término del campeonato este domingo.

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La selección aragonesa sub-16 cerrará el domingo la participación aragonesa en el Campeonato de España de selecciones autonómicas femeninas al enfrentarse al combinado de La Rioja a las 12.30 horas. El equipo entrenado por Javier González venció el viernes en su debut ante Baleares y querrá repetir la gesta para cerrar esta ventana con pleno de victorias, como ha hecho la sub-14, que también ganó en la primera jornada, ante La Rioja.