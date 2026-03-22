El Calamocha vuelve a ganar y ya colidera la tabla junto al CD Cuarte

El Calamocha ha sido el único equipo que lucha por la plaza de ascenso directo en el grupo aragonés de Tercera RFEF que ha sumado los tres puntos, en Casetas (0-2), y, tras el empate del CD Cuarte en Caspe (1-1), se coloca segundo, coliderando la tabla con los mismos 61 puntos que los de Javi Álamo, que aún no conocen la derrota esta temporada.

El Atlético Monzón ha vuelto a tropezar esta jornada y se coloca ya a 7 del liderato con una derrota en Épila, su principal perseguidor con 48 puntos. Completa los puestos de playoff la SD Huesca B, que cayó goleada en Binéfar (3-0).

También ganó La Almunia ante el Almudévar (3-0), el Illueca en Robres (2-3), el Zuera ante el Cariñena (2-1) y el Utrillas, que goleó en Andorra (0-3) para salir del descenso. Ocupan las últimas plazas de la clasificación en Tercera Federación el Zuera, con 14 puntos, el Casetas, con 18, y el Belchite, con 22.