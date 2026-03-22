El Deportivo Aragón se lleva el derbi en casa y pone a la SD Ejea contra las cuerdas (1-0)

El Deportivo Aragón ha vuelto a respirar de nuevo siete jornadas después con una victoria que deja a su rival, la SD Ejea, contra las cuerdas una semana más. El derbi aragonés se ha resuelto con un único tanto de Iker Vadillo, que ha recogido dentro del área el rechace a un disparo de Goñi en el minuto 28 de partido, y sirve a los de Emilio Larraz para protagonizar otro despertar en una agonía sin fin.

El filial del Real Zaragoza venció por última vez el 25 de enero, cuando se impuso a la Mutilvera en la Ciudad Deportiva, aunque aquel triunfo no le sirvió para darle la vuelta a una dinámica que, tras la victoria de hoy, deja un balance de 12 puntos sumados de los últimos 66 disputados. Así, la salvación sería casi un milagro para al conjunto blanquillo, que recibirá el próximo fin de semana al Tudelano, el primero de los puestos de promoción a Primera RFEF.

Distinta es la situación clasificatoria de los ejeanos, que siguen en una encarnizada lucha por alejarse del descenso. Los de Luso Delgado no han ganado ninguno de sus últimos 7 duelos y han perdido 3 de ellos. Con 30 puntos, el Ejea ocupa la decimotercera posición, la de playout, y está a 3 del Basconia, que marca la permanencia en el Grupo 2 de Segunda Federación. La siguiente jornada, el conjunto aragonés recibirá a la SD Logroñés, que le sigue en la clasificación con los mismos puntos.

Imagen del derbi aragonés entre el Aragón y la SD Ejea en la Ciudad Deportiva. / Deportivo Aragón

FICHA TÉCNICA DEPORTIVO ARAGÓN: Berrar; Sabater, Reda, Barrachina, Izan; Iker Vadillo (Yoha, m.72), Palacio (Linares, m.60), Monzón; Iker García, Tobajas (Eloy, m.72) y Goñi (Dani González, m.88). SD EJEA: Germán; Mario, David Chica, Royo, Aimar (Ciriano, m.46); Álvarez (Erik, m.74), Javi Díez (Lapeña, m.86), Edu García (Dabo, m.46), Turmo; Pablo Agustín (Conte, m.66) y Giovanni. GOL: 1-0 (m.28), Iker Vadillo. ÁRBITRO: Carrero Romera. Amonestó a Monzón, Vadillo, Reda, Palacio, Tobajas, Yoha, Barrachina e Iker García, del Deportivo Aragón, y a Aimar, Dabo, David Chica, Javi Díez y Mario, de la SD Ejea.

En el Grupo 3 de Segunda RFEF, la UD Barbastro visita este domingo a las 19.00 horas al Terrasa. Los de Dani Martínez tienen por delante otra gran prueba en su intento de salvación después de dos victorias balsámicas que han roto una larga sequía para los altoaragoneses.