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Mundiales de atletismo

España conquista la medalla de bronce en la final del relevo femenino de 4x400

El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás se quedó a tan sólo 4 centésimas de la medalla de plata, que fue para el equipo neerlandés

Estados Unidos revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing

El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás.

El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás. / RFEA

EFE

Madrid

El equipo femenino de 4x400 conquistó la quinta medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta que concluyeron este domingo en la ciudad polaca de Torun, tras colgarse el bronce en el relevo largo con un tiempo de 3:26.04 minutos.

El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás se quedó a tan sólo 4 centésimas de la medalla de plata, que fue para el equipo neerlandés con un crono de 3:26.00.

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Más lejos quedó el conjunto español del las ganadoras, el cuarteto de Estados Unidos, que revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing con un marca de 3:25.81 minutos.

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