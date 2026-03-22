Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cronología asesinato machista ZaragozaReal ZaragozaCasademont ZaragozaManifestación ZaragozaMuerte aficionado RacingDesaparición Colungo
instagramlinkedin

Primera RFEF

El Tarazona se topa con el VAR en Murcia y vuelve con una derrota que lo deja en la cuerda floja (1-0)

Los de Juanma Barrero ven anulado un gol por un riguroso fuera de juego posicional en el minuto 90 de partido

Agüero conduce el balón en una acción del patido ante el Real Murcia.

Agüero conduce el balón en una acción del patido ante el Real Murcia. / SD Tarazona

Bruno Palacio

La SD Tarazona vuelve a casa de vacío tras una derrota en Murcia (1-0) ante un rival directo por la permanencia en el Grupo 2 de Primera Federación que deja al conjunto aragonés con muy mal sabor de boca después de haber peleado hasta el final y haber tenido el empate a instancias del VAR.

Un jugador del Real Murcia bloquea un disparo de Álvaro Jiménez.

Un jugador del Real Murcia bloquea un disparo de Álvaro Jiménez. / SD Tarazona

Los de Juanma Barrero salieron tarde al partido y lo pagaron caro con un gol de Óscar Gil para poner por delante a un Real Murcia que dominó la primera parte. Tras el descanso, los turiasonenses se volcaron en ataque y tuvieron varias ocasiones para empatar, aunque el gol no llegó hasta los minutos finales de un duelo que acabo siendo mucho más largo de lo esperado.

Noticias relacionadas y más

En el 90 de partido, el Tarazona, que se queda a un puesto del descenso con los mismos 34 puntos que el Nástic de Tarragona, vio un gol anulado por un riguroso fuera de juego posicional en el que intervino el VAR. Los aragoneses, que tendrán que seguir luchando salvación, recibirán el domingo al Eldense.

Busi disputa un balón en el partido ante el Real Murcia.

Busi disputa un balón en el partido ante el Real Murcia. / SD Tarazona

FICHA TÉCNICA

MURCIA: G. Gazzaniga; David Vicente, Jon García, Óscar Gil, Jorge Mier; Jorge Sánchez, Alonso Yoldi (Cristo Romero, m.68), Palmberg (Sergio Moyita, m.93); Víctor Narro (Pedro Benito, m.73), Joel Jorquera (Álvaro Bustos, m.73), Flakus (D. Sekou, m.73).

TARAZONA: Josele Martínez; Julián Delmás, Marc Trilles (S. Armero, m.73), Chechu, Andrés Borge; Busi, Óscar Carrasco, A. Vaquero (Bakary Traoré, m.73), Carlos Nieto (David Soto, m.83); Álvaro Jiménez, Agüero (D.cubillas, m.57).

GOLES: 1-0 (m.33), Óscar Gil.

ÁRBITRO: Sergio Escriche Guzmán. Expulsó a Jorge Mier, por parte del Real Murcia. Amonestó a Jorge Sánchez, del Murcia, y a Marc Trilles y Agüero, del Tarazona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents