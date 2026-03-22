El Tarazona se topa con el VAR en Murcia y vuelve con una derrota que lo deja en la cuerda floja (1-0)

La SD Tarazona vuelve a casa de vacío tras una derrota en Murcia (1-0) ante un rival directo por la permanencia en el Grupo 2 de Primera Federación que deja al conjunto aragonés con muy mal sabor de boca después de haber peleado hasta el final y haber tenido el empate a instancias del VAR.

Un jugador del Real Murcia bloquea un disparo de Álvaro Jiménez. / SD Tarazona

Los de Juanma Barrero salieron tarde al partido y lo pagaron caro con un gol de Óscar Gil para poner por delante a un Real Murcia que dominó la primera parte. Tras el descanso, los turiasonenses se volcaron en ataque y tuvieron varias ocasiones para empatar, aunque el gol no llegó hasta los minutos finales de un duelo que acabo siendo mucho más largo de lo esperado.

En el 90 de partido, el Tarazona, que se queda a un puesto del descenso con los mismos 34 puntos que el Nástic de Tarragona, vio un gol anulado por un riguroso fuera de juego posicional en el que intervino el VAR. Los aragoneses, que tendrán que seguir luchando salvación, recibirán el domingo al Eldense.

Busi disputa un balón en el partido ante el Real Murcia. / SD Tarazona